Tragedia de Granizal, en Bello: más de 200 viviendas evacuadas y 25 personas muertas, según el más reciente balance

“Todas las personas que vivimos en este morro, en el sector Seis del barrio Manantiales, estamos en peligro. Estamos muy triste por lo que está pasando, me preocupa porque somos un poco de personas que a punta de sudor de la frente hemos logrado un predio para tener una casa y ahora no tenemos dónde dormir. A quiénes no sucedió nada, ahora tenemos que salir, el barrio está hecho un caos”, le dijo a SEMANA un barbero mientras abandonaba la zona de la tragedia.