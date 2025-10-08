Suscribirse

Antioquia

Trágico paseo para familia indígena en Antioquia: niño de nueve años cayó a un río al usar una garrucha

Según el alcalde de Dabeiba, el menor había llegado a ese pueblo a pasar la semana de receso escolar.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 10:53 a. m.
Garrucha usada en el río Sucio, en Dabeiba, donde un niño indígena cayó al afluente.
Garrucha usada en el río Sucio, en Dabeiba, donde un niño indígena cayó al afluente. | Foto: Redes sociales

El paseo que una familia indígena de la etnia Jaikerasavi, del municipio de Mutatá, hizo a Dabeiba durante esta semana de receso escolar terminó en tragedia.

Este martes, siete de octubre, cuando la mamá y sus dos hijos de 9 y 13 años atravesaban el Canal de la Llorona en una garrucha, sufrieron un accidente.

El menor de los pequeños, Uriel García Jumi, cayó al agua y su cuerpo aún permanece desaparecido.

“Cayó a las aguas del río Sucio, desde entonces el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gobierno del municipio, hacen y realizan actividades de rescate sin un resultado positivo”, dijo el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita.

Estos dos menores habían llegado a la comunidad provenientes de la comunidad indígena Jaikerasavi, del municipio de Mutatá, para pasar esta semana de receso”, explicó el funcionario.

Además, aprovechó para implorarles tanto a la gobernación de Antioquia, a cargo de Andrés Julián Rendón, como al gobierno de Gustavo Petro, para que cambie esas garruchas por métodos más seguros de movilidad.

“Desde acá le hacemos un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental para que articulemos acciones y podamos sustituir esas garruchas, que nos han ocasionado muchas muertes, por puentes colgantes, que son un método de transporte mucho más seguro”, añadió.

Publicada por MiOccidente en Martes, 7 de octubre de 2025

Por su parte, los bomberos de Dabeiba están en la búsqueda del pequeño, la cual se reactivará este miércoles.

“Tan pronto recibimos el reporte, salieron cuatro unidades con una camioneta hacia el punto. Es una zona muy apartada, sin señal, lo que complica las comunicaciones, pero seguimos en la búsqueda con todo nuestro equipo”, aseguró a Teleantioquia el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, Mario Hernández.

Dabeiba, Antioquia
Iglesia de Dabeiba, en Antioquia. | Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Según manifestó el rescatista, el terreno donde ocurrió la tragedia es montañoso y eso, sumado a las lluvias de las últimas horas y la fuerza del río Sucio, han dificultado las labores de búsqueda del niño Uriel.

“Seguiremos revisando las orillas y puntos críticos del río Sucio, con apoyo de los habitantes del sector. No descansaremos hasta dar con el niño”, agregó el jefe de los bomberos.

Contexto: Movilización pro-Palestina en Medellín se suponía pacífica, pero terminó en violencia y con una polémica aparición de un concejal con un bate

