Trágico paseo para familia indígena en Antioquia: niño de nueve años cayó a un río al usar una garrucha

El alcalde de #Dabeiba, Daniel Higuita, informó a la opinión pública sobre un lamentable accidente ocurrido al mediodía de hoy, en el que resultaron involucrados dos menores de edad que utilizaban una rudimentaria garrucha como medio de transporte. 😔 🕛 Según el comunicado del mandatario, el hecho se presentó alrededor de las 12:00 p.m., cuando uno de los niños cayó a las aguas del río Sucio, provocando la desaparición de ambos menores, de 13 y 9 años. Los pequeños pertenecían a la comunidad indígena Jaikerasavi, del municipio de Mutatá, y se encontraban en la zona disfrutando de su semana de receso escolar. 🌿 🚒 El alcalde Daniel Higuita confirmó que el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gobierno Municipal se encuentran en el lugar desde el momento del suceso, realizando intensas labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, hasta el momento del reporte, no se han obtenido resultados positivos. 🙏 ⚠️ Llamado urgente a sustituir las garruchas Ante esta tragedia, el alcalde Higuita hizo un enérgico llamado a los Gobiernos Nacional y Departamental para que tomen medidas inmediatas. > 🗣️ “Desde acá les hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que articulemos acciones y podamos sustituir esas garruchas que nos han ocasionado tantas muertes, por puentes colgantes, que representan un medio de transporte mucho más seguro, digno y eficiente”, declaró el mandatario.