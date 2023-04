Así rige el pico y placa en Pereira, Dosquebradas y Armenia este miércoles, 19 de abril

En Armenia los días miércoles se maneja una restricción para los vehículos que tienen su placa terminada en los números 9 y 0. Es importante mencionar que las motocicletas con estos mismos dígitos tampoco pueden circular.

El pico y placa comprende todo el recorrido entre las calles 11 y 25, además de las carreras que van desde la 13 y la 22; iniciando a las 7:00 a.m. y terminando a las 7:00 p.m. en jornada continua.

Otros sectores de la capital quindiana en los que se aplica esta disposición son:

Carrera 19 con calle 2 en el norte.

Carrera 23.

Calle 23.

Carrera 20.

Calle 26.

Carrera 19.

En estas zonas los horarios de la restricción son de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Las acciones son ejecutadas entre las secretarías de Tránsito y Gobierno y la Policía Nacional - Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Entre las excepciones a la restricción de pico y placa en Armenia se destacan las siguientes:

Vehículos de asistencia médica de urgencias, domiciliarios adscritos, en propiedad o alquiler de empresas cuyo objeto social sea la prestación de servicio de salud, para lo cual la persona natural o jurídica autorizada deberá tramitar ante el organismo de tránsito de Armenia la inscripción del vehículo autorizado para este servicio.

Los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, los agentes y reguladores de tránsito y transporte, en sus respectivos horarios laborales.

Carrozas fúnebres, más no el cortejo fúnebre.

Vehículos tipo ambulancia, debidamente habilitados por la autoridad competente.

Vehículos pertenecientes al cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y cualquiera institución dedicada exclusivamente a la atención de emergencias y que se encuentren plenamente identificados y en cumplimiento del servicio.

Vehículos adaptados y que transporten personas con alguna discapacidad, siempre y cuando la persona con la discapacidad esté ocupando el vehículo.

El Centro de la ciudad de Armenia es cubierto por el pico y placa - Foto: KAREN SALAMANCA

En el caso de los taxis, la media este miércoles, 19 de abril, es para los dígitos 5 y 6 entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

En Pereira también se tiene pico y placa. Es por esto que este miércoles, no pueden circular los automóviles con placas terminadas en los números 4 y 5. Esta misma numeración aplica para el municipio de Dosquebradas, que es área metropolitana de Risaralda.

Para las motos, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos se aplica la medida con la misma numeración, pero teniendo en cuenta el primer dígito de la matrícula.

La norma restrictiva se tiene en toda la zona urbana de la ciudad de Pereira en dos franjas horarias, así: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 10:00 p. m.

En Pereira se excluyen de esta restricción las vías departamentales, nacionales y concesionadas así:

Autopistas del Café.

Variante Condina.

Variante La Romelia - El Pollo.

El Tigre- Cerritos.

Marsella- Turín (Vía de departamental).

Intersección Glorieta San Joaquín – vía Alcalá (Vía de departamental)

Se debe tener en cuenta que en Pereira se aplica esta medida, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años el incremento del parque automotor en la ciudad para carros fue del 93.03 % y para las motos del 142.77 %.

Se tiene un plan alternativo de movilidad en la zona - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

Las autoridades concluyeron que los vehículos privados circulan por la red vial de la ciudad, generando un flujo vehicular considerable sobre el sistema vial, saturando la capacidad de las vías y reduciendo las velocidades de circulación (Plan Maestro de Movilidad y Parqueadero de Pereira – 2018).

Indican además que este aumento en el parque automotor está afectando en gran medida la circulación en toda la red vial de la ciudad, por lo que se hace necesario regular su circulación.

Otra alternativa para mejorar la movilidad en Pereira es el uso de medios para el desplazamiento como la bicicleta, por lo que se tiene en marcha el Sistema Gratuito, Megabici, el cual entre los años 2021 y 2022 registró 7.000 préstamos más de estos aparatos.