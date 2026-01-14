Chocó

Diez militares heridos en indiscriminado ataque del ELN con drones cargados de explosivos en Chocó

El atentado ocurrió en el municipio San José del Palmar.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 2:02 a. m.
Foto: Suministrada a SEMANA por el Ejército

Un suboficial del Ejército y nueve soldados fueron blanco de un despiadado ataque con drones cargados de explosivos en San José del Palmar, uno de los 31 municipios del Chocó.

Según informó la XV Brigada del Ejército, el atentado sucedió en la tarde de este miércoles, 14 de enero de 2026, “en el marco del despliegue de operaciones militares”.

Según el comunicado emitido por esa brigada, los militares “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos por presuntos integrantes del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”.

Los hechos tuvieron lugar en la vereda Alto del Oso, hasta donde se desplazó la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para atender a los heridos, quienes presentaban lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa del estallido de un explosivo artesanal, dijo la fuente castrense.

La FAC, aseguró la Brigada, dispuso de dos aeronaves para la extracción de los militares lesionados.

“A nuestros soldados se les brindó atención de inmediato por parte de enfermeros de combate para su evacuación a los centros médicos donde se les realizará la respectiva atención”, indicó la fuente.

Este tipo de hechos, añadió, “violan los derechos humanos e infringen el DIH y con los cuales pone en grave riesgo a las poblaciones”.

Granadas sin explotar, casas destruidas y desolación: así se vive la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo

Cabe recordar que en San José del Palmar, fue dado de baja el jueves 8 de enero a Hernán Chica Palacios, alias Santiago, máximo cabecilla del cartel narcotraficante del ELN que delinquía en territorio colombiano.

Santiago cayó en medio de una operación conjunta de las fuerzas militares, con la participación del Ejército, la FAC, la Armada y la Policía Nacional.

Ejército dio de baja a alias Santiago, poderoso narco del ELN.
Foto: Suministrado a Semana

Las autoridades estiman que durante más de 28 años de trayectoria criminal, alias Santiago lideró no solo las estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Era considerado “el principal articulador del aparato criminal y narcotraficante del ELN en el occidente del país”.

También era considerado responsable de ataques reiterados contra las comunidades más vulnerables de cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

El Ejército anunció que en esa misma zona continuarán las operaciones militares para dar con los responsables del atentado con drones cargados de explosivos de este miércoles.

