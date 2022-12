Lo último: niña abrazada al cadáver de su madre en la tragedia del derrumbe en Risaralda, fue rescatada con vida y se encuentra bien de salud

“Fue muy conmovedor y triste... Hoy tenemos luto en el departamento de Risaralda y del Chocó”, aseguró en entrevista con SEMANA, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.

Conmovido, el alto funcionario narró lo que se ha vivido en el rescate del bus que quedó sepultado bajo tierra. Él fue quien le contó al país la historia más desgarradora de ese drama, cuando los organismos de rescate trataban de sacar con vida del vehículo a una pequeña que estaba aferrada al cadáver de su mamá. Tamayo aseguró que ella fue trasladada a Pueblo Rico, tomaron signos vitales y se encuentra en buenas condiciones.

La niña salió de la ciudad de Cali con destino al departamento de Chocó en la madrugada de este domingo, al igual que los otros 26 ocupantes que tomaron el servicio terrestre por las carreteras de Risaralda. Sin embargo, fue frenado por un desprendimiento de tierra.

Una lluvia de material rocoso cayó sobre el bus y otros automotores que se movilizaban entre los municipios de Pueblo Rico y Santa Cecilia en la mañana de este 4 de diciembre. En imágenes registradas en las redes sociales se documentaron los momentos de angustia.

Los testigos pedían a gritos la presencia de organismos de socorro y maquinaria amarilla que ayudara a remover todos los elementos que cayeron, con el propósito de rescatar a los ciudadanos que quedaron sepultados.

De momento, las autoridades que están en la zona informaron que seis personas han sido evacuadas con éxito. Todos fueron remitidos en ambulancias a la cabecera municipal de Pueblo Rico. Debido a la gravedad de las lesiones, se transportaron hacia la ciudad de Pereira.

La Gobernación de Risaralda describió que las tareas de rescate están siendo amenazadas por las fuertes lluvias y otros movimientos en masa que se están presentando en el lugar de la emergencia.

Los bomberos se están enfrentando al material que se sigue desprendiendo de la montaña que se cayó en la mañana de este 4 de diciembre. Desde la cima se está soltando material rocoso que podría aumentar el nivel de la tragedia.

“En este momento siguen trabajando los organismos de socorro y la Policía Nacional para poder ingresar al vehículo. Lo que se nos ha informado es que hay tres personas con vida, una de ellas una menor”, reveló el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas.

Además de la desestabilización que hay en el terreno por cuenta de la continuidad de las precipitaciones, la dificultad para evacuar a las víctimas es que el automotor está cubierto de piedras y no de lodo, contrario a las primeras advertencias.

Frente a este escenario, las autoridades departamentales tomaron la decisión de extender las labores de rescate hasta las seis de la tarde, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, dado que el riesgo para los socorristas podría ser inminente.

De igual manera, el departamento administrativo de gestión del riesgo agendó una reunión extraordinaria en el municipio de Pueblo Rico a las cinco de la tarde de este domingo para evaluar las cifras de víctimas y las acciones que se tomarán el lunes.

Estremecedor: esta es la lista de pasajeros del bus que quedó sepultado

La planilla de viaje del bus que salió de la terminal de Cali revela que el artículo fue despachado a las 12:30 de la madrugada hacia Condoto y Quibdó, con dos conductores a bordo y al mando de uno de ellos identificado como John Feniber Gaviria.

Pasajeros (pasajes) y sus destinos:

Jessica Ktheri (Istmina)

Elvia Fresmeda, tres pasajes (Condoto)

María Belemicia (Istmina)

Ana Joaquina, dos pasajes (Istmina)

Guillermo Ibarg, tres pasajes (Istmina)

Elias Borja (Istmina)

Samuel Ayala (Istmina)

Daviany Saray M. (Istmina)

Gloria Cecilia (Istmina)

Sandra Milena S. (Istmina)

Marlyn Daniela, dos pasajes (Condoto)

Diego Mauricio (Istmina)

Rosa Emilia (Condoto)

Andrés Felipe P. (Condoto)

Juan Davis Ruiz (Condoto)

Matius Mina (Condoto)

Yury Ismelda (Condoto)

Este es el impactante video antes del aterrador derrumbe en la vía Risaralda-Chocó: se ve el bus que quedó sepultado y una mujer dice “esto se va a venir por todos lados”

Las imágenes previas al derrumbe que estremece al país y tiene a decenas de familias en vilo, muestra que los vehículos llevaban tiempo atrapados en la vía en un monumental trancón. Una mujer cuenta en un video lo que está sucediendo y advierte que las consecuencias pueden ser fatales.

🚨 Este es el bus que quedó sepultado en la tragedia en Risaralda. https://t.co/20M0WmGwQv pic.twitter.com/3AMf3KfcFU — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2022

“Vea... Eso se va a venir por todos lados. ¡Mire! Y esas dos busetas ahí, en medio de todo ese derrumbe”, dice con preocupación la mujer que está grabando con su celular.

Colombia está de luto tras la tragedia de decenas de colombianos que perdieron a un ser querido o tienen a alguien atrapado bajo el alud de tierra que cayó a las 5:00 de la mañana de este domingo 4 de diciembre, en la vía que comunica al departamento de Risaralda con Chocó. Los equipos de socorro han logrado sacar algunas personas con vida que se dirigen a centros asistenciales, pero aún se necesita mucha ayuda.

Uno de los habitantes presentes en la emergencia pide con urgencia más apoyo. Aseguró que la gente se está muriendo por falta de equipos de reanimación.

🚨 "Por favor ayúdenos, la gente se está muriendo porque no hay equipos de reanimación": el urgente clamor desde la tragedia del bus atrapado bajo tierra. https://t.co/20M0WmXzSv pic.twitter.com/xoM1BOjD1Y — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2022

“Necesitamos que por favor nos colaboren en Pueblo Rico con equipos de reanimación. Hay personas que las han logrado sacar del derrumbe y en el camino se han muerto porque no hay equipos de reanimación. Un SOS a todas las entidades de socorro del departamento. Aún hay gente atrapada. Hay muy poca presencia de los equipos de socorro departamental, es la misma gente de la comunidad la que está ayudando”, manifestó el ciudadano.

Aunque el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, anunció hace dos horas que, desde esta madrugada, están concentrados en las acciones de rescate, en conjunto con la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro, ciudadanos como el que habló en el video dieron a conocer que aún no es suficiente.

“Por favor, ayúdennos, la gente se está muriendo porque no hay equipos de reanimación”: el urgente clamor desde el lugar de la tragedia del bus atrapado bajo tierra

El aterrador derrumbe que se presentó cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo 4 de diciembre, en la vía que comunica el departamento de Risaralda con Chocó y que hasta el momento deja al menos un reporte de una niña de siete años muerta, tiene a las personas del sector y los pocos equipos de socorro muy cortos para atender la magnitud de esta emergencia.

Uno de los habitantes presentes en la emergencia pide con urgencia más ayuda, porque la que hay no es suficiente. Aseguró que la gente se está muriendo y no se ve mucha presencia de los gobiernos departamental y nacional.

“Necesitamos que por favor nos colaboren en Pueblo Rico con equipos de reanimación. Hay personas que las han logrado sacar del derrumbe y en el camino se han muerto porque no hay equipos de reanimación. Un SOS a todas las entidades de socorro del departamento. Aún hay gente atrapada. Hay muy poca presencia de los equipos de socorro departamental, es la misma gente de la comunidad la que está ayudando”, manifestó el ciudadano.

🚨 Estremecedor: esta es la lista de pasajeros del bus que quedó sepultado bajo un alud de tierra. Hay decenas de familias en vilo y la tragedia enluta al país

https://t.co/OBMIkNUTEc — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2022

Aunque el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, anunció hace dos horas que, desde esta madrugada están concentrados en las acciones de rescate, en conjunto con la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro, ciudadanos como el que habló en el video dieron a conocer que aún no es suficiente.

La planilla de viaje del vehículo que salió de la terminal de Cali revela que el articulado fue despachado a las 12:30 de la madrugada hacia Condoto y Quibdó, con dos conductores a bordo y al mando de uno de ellos, identificado como Jhon Feniber Gaviria.

Habla sobreviviente de la tragedia en Risaralda

Andrés Guillermo Ibargüen Rivas logró escapar del deslizamiento tierra que sepultó al bus de servicio público en el que se movilizaba junto a otras 26 personas en el departamento de Risaralda. Entre lágrimas, relató el terror que enfrentó en la mañana de este domingo.

Él se montó en la madrugada en el automotor que salió de la ciudad de Cali con destino hacia Chocó. Una lluvia de piedras y material vegetal les frenó el paso cuando el carro se movía entre los municipios de Santa Cecilia y Pueblo Rico, a más de 4 horas de su destino.

En conversación con la emisora de Lloró Stereo, Ibargüen detalló que el conductor del automotor alcanzó a observar que la montaña se estaba desprendiendo. En consecuencia, tomó la decisión de retroceder para esquivar los elementos que estaban cayendo.

“Se estaba derrumbando una parte y el bus estaba un poco atrás. El señor del bus iba retrocediendo, cuando iba retrocediendo, se vino todo encima del bus”, relató el sobreviviente que está siendo atendido en una clínica de la ciudad de Pereira.

Él compartió el asiento del viaje junto a su padre. Ambos maniobraron para salir con vida del deslizamiento que cubrió completamente al vehículo, a la altura del kilómetro 17, en la vía que une al departamento de Chocó con los municipios del Eje Cafetero.

La víctima comentó entre lágrimas lo que vivió después de recibir los impactos de las piedras: “Yo estaba con mi papá al lado. Mi papá (llora) me ayudó a salir del bus por un huequito. Me tuve que tirar al barranco”, afirmó el hombre mientras lamentaba el dolor.

Sin embargo, cuando alcanzó a salir del automotor, el carro ya estaba bajo la tierra, por lo que su padre no pudo evacuar: “Cuando me tiré, ya se había tapado todo. Tuve que pasar cierta parte para que esas piedras no me cayeran encima”, concluyó el sobreviviente.

Luego se sentó en una parte del sector a observar el suceso que hoy lamenta el país. Los organismos de socorro tardaron en llegar. Él atestiguó cada segundo del incidente donde quedó atrapado su padre. Estuvo frente al deslizamiento hasta que lo montaron en una ambulancia hacia Pereira.