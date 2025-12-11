Suscribirse

Arley Silva, un tumaqueño destacado en los Premios Afrocolombianos del Año por su liderazgo en el puerto

Su gestión en la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port resalta por su impacto en la comunidad local y en el abastecimiento del suroccidente colombiano.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 8:12 p. m.
Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco
Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco | Foto: Suministrada / API

En la edición número 16 del premio Afrocolombianos del Año, celebrada en Cali, se reconoció la labor de 13 líderes afro que han tenido un impacto significativo en distintos ámbitos del país. En la categoría de Sector Privado, Arley Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port, obtuvo el segundo lugar por su liderazgo en la reactivación del puerto, considerado clave para el desarrollo socioeconómico del municipio y para el Plan de Abastecimiento del suroccidente colombiano.

Silva, quien creció en condiciones de pobreza extrema, destacó por su trayectoria ascendente hasta ocupar un cargo directivo estratégico en la empresa. “Siempre he creído que con esfuerzo y disciplina se puede salir adelante y ocupar cargos de alto nivel tanto en la empresa privada como en la pública”, afirmó el directivo.

Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco
En la edición número 16 del premio Afrocolombianos del Año, celebrada en Cali | Foto: Suministrada / API

El reconocimiento también pone de relieve la política de inclusión laboral de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port. Silva señaló que “esto es muy importante para nosotros como región, porque demuestra cómo la Sociedad Portuaria tiene como política impulsar a los afro en los procesos administrativos y operativos. Hoy más de 30 trabajadores del puerto somos de Tumaco, lo que reafirma el compromiso con nuestra población”.

Según el comité organizador del premio, este galardón busca contrarrestar estereotipos negativos y visibilizar la integración afro en distintos sectores. La historia de Silva ilustra cómo el liderazgo afro desde el sector privado puede generar impactos directos en la comunidad, al facilitar operaciones logísticas que benefician tanto a trabajadores locales como al abastecimiento regional.

A pesar de no ocupar el primer lugar, Silva resaltó que el verdadero logro es la nominación y el reconocimiento por su contribución al liderazgo afro en la gestión empresarial y al desarrollo de Tumaco, convirtiéndose en un referente para futuras generaciones.

Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco
Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco | Foto: Suministrada / API

