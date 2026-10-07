Sebastián López se sumó al llamado realizado por representantes del sector formal de comercialización de metales preciosos de Colombia, quienes alertaron al Gobierno sobre un posible contrabando de grandes cantidades de oro y solicitaron investigar la situación.

La comunicación fue dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por el Sector Formal de Comercialización de Metales Preciosos de Colombia, integrado por Grandes Comercializadoras Internacionales, Comercializadoras y Exportadoras de Metales Preciosos, Operadores establecidos en Zonas Francas, Comercializadores Nacionales y Comercializadores Regionales y Locales.

Según el documento, el sector ha observado durante aproximadamente dos años una disminución considerable del oro disponible en el mercado formal y advierte sobre una reactivación durante el último mes. Medellín es señalado como uno de los principales centros de compra y comercialización, mientras que Cúcuta y la frontera con Venezuela serían corredores para la salida del metal. También se menciona una posible ruta a través de Surinam.

Los representantes aseguran que podrían estar movilizándose entre 500 kilogramos y una tonelada de oro por semana, aunque solicitaron a las autoridades verificar las cifras y establecer la dimensión real de la situación.

Frente a esta alerta, el exconcejal de Medellín Sebastián López señaló que la información debe ser atendida: “La información que están poniendo en conocimiento del Gobierno sobre el posible contrabando de grandes cantidades de oro y el impacto que esto tendría sobre Medellín, el empleo, las regalías y los recursos del país merece ser escuchada y, sobre todo, investigada”.

También afirmó: “Presidente Abelardo de la Espriella, sabemos de su disposición para escuchar directamente a los sectores. Por eso, este llamado debe ser atendido. Hay información, hay preocupación y hay un sector dispuesto a mostrar las cifras”.

Finalmente, López sostuvo: “Colombia necesita saber qué está pasando con su oro. Escuchar, verificar y actuar”.