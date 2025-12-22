Concejo Municipal de Cota aprueba la creación de su segunda Comisaría de Familia

El Concejo Municipal de Cota aprobó la creación de la segunda Comisaría de Familia, una medida orientada a ampliar la capacidad institucional de atención a la ciudadanía en un municipio que ya supera los 40.000 habitantes. La decisión se fundamenta en el aumento sostenido de la demanda de servicios y en la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta en casos relacionados con la protección de derechos.

De acuerdo con el análisis técnico presentado durante el debate, entre 2023 y 2025 la carga laboral de la actual Comisaría de Familia creció un 92,5 %, situación que evidenció la necesidad de una nueva dependencia. La iniciativa fue impulsada por el presidente del Concejo, Óscar Hernando Pulido Ortiz, quien señaló que la medida busca fortalecer la atención institucional.

“La creación de esta nueva dependencia no es solo una expansión administrativa; es un compromiso real con la justicia social. Queremos asegurar que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores reciban una atención integral y oportuna en los momentos en que más necesitan al Estado”, afirmó.

El presidente del Concejo, Óscar Hernando Pulido Ortiz Foto: Suministrada / API

La nueva Comisaría de Familia contará con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en Derecho, Psicología y Trabajo Social, lo que permitirá atender de manera más eficiente los casos de violencia intrafamiliar, así como fortalecer los procesos de conciliación y restablecimiento de derechos, en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021.

La aprobación de esta dependencia se suma al balance legislativo del último año, periodo en el que el Concejo debatió y aprobó 26 proyectos de acuerdo relacionados con justicia, vivienda, educación, cultura y servicios públicos. Estas decisiones se articulan con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 del alcalde de Cota, Orlando Balsero, denominado “Con el poder de la gente, Cota Renace”.

Al cierre del periodo, el presidente del Concejo destacó el enfoque institucional adoptado. “Avanzamos hacia una gestión más eficiente y cercana al ciudadano, construyendo el municipio justo que todos merecemos”, concluyó.