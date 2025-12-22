Cápsula

Concejo Municipal de Cota aprueba la creación de su segunda Comisaría de Familia

La decisión busca responder al crecimiento poblacional del municipio y a la alta demanda de atención en procesos de protección de derechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
Concejo Municipal de Cota
Concejo Municipal de Cota Foto: Suministrada / API

El Concejo Municipal de Cota aprobó la creación de la segunda Comisaría de Familia, una medida orientada a ampliar la capacidad institucional de atención a la ciudadanía en un municipio que ya supera los 40.000 habitantes. La decisión se fundamenta en el aumento sostenido de la demanda de servicios y en la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta en casos relacionados con la protección de derechos.

De acuerdo con el análisis técnico presentado durante el debate, entre 2023 y 2025 la carga laboral de la actual Comisaría de Familia creció un 92,5 %, situación que evidenció la necesidad de una nueva dependencia. La iniciativa fue impulsada por el presidente del Concejo, Óscar Hernando Pulido Ortiz, quien señaló que la medida busca fortalecer la atención institucional.

“La creación de esta nueva dependencia no es solo una expansión administrativa; es un compromiso real con la justicia social. Queremos asegurar que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores reciban una atención integral y oportuna en los momentos en que más necesitan al Estado”, afirmó.

Cota fortalece su tejido social: Concejo Municipal aprueba la creación de la segunda Comisaría de Familia
El presidente del Concejo, Óscar Hernando Pulido Ortiz Foto: Suministrada / API

La nueva Comisaría de Familia contará con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en Derecho, Psicología y Trabajo Social, lo que permitirá atender de manera más eficiente los casos de violencia intrafamiliar, así como fortalecer los procesos de conciliación y restablecimiento de derechos, en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021.

Regionales

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

Nación

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Regionales

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Regionales

Una tradición comunitaria llevará regalos a 386 niños de la zona rural de Guamal en Navidad

Regionales

Arley Silva, un tumaqueño destacado en los Premios Afrocolombianos del Año por su liderazgo en el puerto

Regionales

Arauca alcanza una cobertura histórica del 95 % en gas domiciliario

Regionales

‘Bazar Zipa’ llena de luces y actividades el centro histórico de Zipaquirá, con gastronomía y espectáculos

Turismo

Este es uno de los mejores planes navideños gratis a solo 20 minutos de Bogotá

Regionales

Cota enciende su alumbrado navideño, un recorrido entre tradición y figuras temáticas

Bogotá

TransMilenio llegará por primera vez a Cota: la extensión que beneficiará a más de 11 millones en la región Bogotá-Cundinamarca

La aprobación de esta dependencia se suma al balance legislativo del último año, periodo en el que el Concejo debatió y aprobó 26 proyectos de acuerdo relacionados con justicia, vivienda, educación, cultura y servicios públicos. Estas decisiones se articulan con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 del alcalde de Cota, Orlando Balsero, denominado “Con el poder de la gente, Cota Renace”.

Al cierre del periodo, el presidente del Concejo destacó el enfoque institucional adoptado. “Avanzamos hacia una gestión más eficiente y cercana al ciudadano, construyendo el municipio justo que todos merecemos”, concluyó.

Mas de Regionales

Cota fortalece su tejido social: Concejo Municipal aprueba la creación de la segunda Comisaría de Familia

Concejo Municipal de Cota aprueba la creación de su segunda Comisaría de Familia

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Dos décadas de una Navidad comunitaria para niños de Guamal

Una tradición comunitaria llevará regalos a 386 niños de la zona rural de Guamal en Navidad

Arley Silva es reconocido por su liderazgo en el Puerto de Tumaco

Arley Silva, un tumaqueño destacado en los Premios Afrocolombianos del Año por su liderazgo en el puerto

Arauca alcanza por primera vez en su historia el 95% de cobertura en gas domiciliario

Arauca alcanza una cobertura histórica del 95 % en gas domiciliario

'Bazar Zipa', plan navideño de Cundinamarca

‘Bazar Zipa’ llena de luces y actividades el centro histórico de Zipaquirá, con gastronomía y espectáculos

Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca

Cota enciende su alumbrado navideño, un recorrido entre tradición y figuras temáticas

Los emprendedores que harán parte de la feria son participantes del Componente de Recuperación Económica Activa – CREA –, desarrollado por el Programa ADN Dignidad.

La feria ‘Conecta tus raíces’ llega con emprendimientos a la estación de tren de Zipaquirá

Noticias Destacadas