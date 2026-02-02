“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

El empresario colombiano Wilder Zapata, fundador y CEO de Action Black, confirmó su aspiración al Senado de la República, tras desarrollar una trayectoria empresarial vinculada al sector del fitness.

Zapata obtuvo visibilidad pública en 2014, tras su participación en un reality deportivo. Posteriormente, orientó esa exposición hacia la creación de empresa. “Ese momento me dio una oportunidad, pero el verdadero reto fue qué hacer después con los recursos y con la visibilidad”, ha señalado.

En 2015 fundó Action Fitness, una iniciativa que comenzó como un modelo de entrenamiento en barrios populares de Medellín. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia Action Black, una marca de gimnasios tipo boutique que opera bajo un esquema de ecosistema empresarial. De acuerdo con información de la compañía, actualmente cuenta con 106 sedes activas.

“Desde Colombia para el mundo, hemos demostrado que es posible construir una marca global, generar empleo formal y competir en mercados exigentes sin perder identidad”, afirmó Zapata al referirse al desarrollo de la empresa.

El modelo de Action Black integra entrenamiento físico con otros componentes: “Ya no se trata solo de entrenar, sino de diseñar experiencias que conecten cuerpo y mente”, explicó el empresario.

Tras iniciar operaciones en Colombia, la compañía avanzó en su internacionalización en 2024 y tiene presencia en España, México, Brasil y Estados Unidos, con preventas activas en Portugal y planes de expansión hacia China, Francia y Sudáfrica.

En paralelo a su actividad empresarial, Zapata confirmó su candidatura al Senado con el respaldo del Partido Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Creo que la experiencia en emprendimiento, generación de empleo e innovación puede aportar a discusiones que hoy están desconectadas de la economía real”, aseguró.