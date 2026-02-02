Elecciones

“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

El empresario colombiano anunció su ingreso a la contienda electoral luego de consolidar un modelo empresarial del sector fitness.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 3:09 a. m.
Wilder Zapata
Wilder Zapata Foto: Suministrada / API

El empresario colombiano Wilder Zapata, fundador y CEO de Action Black, confirmó su aspiración al Senado de la República, tras desarrollar una trayectoria empresarial vinculada al sector del fitness.

Zapata obtuvo visibilidad pública en 2014, tras su participación en un reality deportivo. Posteriormente, orientó esa exposición hacia la creación de empresa. “Ese momento me dio una oportunidad, pero el verdadero reto fue qué hacer después con los recursos y con la visibilidad”, ha señalado.

En 2015 fundó Action Fitness, una iniciativa que comenzó como un modelo de entrenamiento en barrios populares de Medellín. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia Action Black, una marca de gimnasios tipo boutique que opera bajo un esquema de ecosistema empresarial. De acuerdo con información de la compañía, actualmente cuenta con 106 sedes activas.

“Desde Colombia para el mundo, hemos demostrado que es posible construir una marca global, generar empleo formal y competir en mercados exigentes sin perder identidad”, afirmó Zapata al referirse al desarrollo de la empresa.

Regionales

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Regionales

Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

Regionales

Contraloría General nombra a Jenny Lindo para vigilar finanzas del cierre del gobierno Petro

Regionales

Ciudadanos levantan talanqueras en el peaje Siberia–Funza para exigir transparencia en el uso de los recursos y seguridad vial

Regionales

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Regionales

Violencia en el Catatumbo afecta a miles de familias: acciones humanitarias se han convertido en una luz de esperanza

Regionales

Farallones de Cali: monitoreo satelital revela pérdida de vegetación y contaminación por mercurio

Noticias Estados Unidos

Empresarios de EE. UU. condenan el tiroteo de Alex Pretti y exigen acción inmediata

Mujeres

Cómo impacta el nuevo salario mínimo a empresas y empleos, expertos analizan el nuevo panorama en un webinar

Empresas

Arturo Calle prende alarmas por video falso que circula en redes; con IA suplantan su voz y recomiendan inversiones

El modelo de Action Black integra entrenamiento físico con otros componentes: “Ya no se trata solo de entrenar, sino de diseñar experiencias que conecten cuerpo y mente”, explicó el empresario.

Tras iniciar operaciones en Colombia, la compañía avanzó en su internacionalización en 2024 y tiene presencia en España, México, Brasil y Estados Unidos, con preventas activas en Portugal y planes de expansión hacia China, Francia y Sudáfrica.

En paralelo a su actividad empresarial, Zapata confirmó su candidatura al Senado con el respaldo del Partido Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Creo que la experiencia en emprendimiento, generación de empleo e innovación puede aportar a discusiones que hoy están desconectadas de la economía real”, aseguró.

VER MÁS

Empresarios

Más de Regionales

Mercado de autos blindados crece en Colombia.

El aumento de la inseguridad impulsa el blindaje vehicular en Colombia

Yunia Palacios

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Wilder Zapata

“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

Arauca hace historia: el departamento tiene el mejor PAE de Colombia

Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

Jenny Lindo, nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado

Contraloría General nombra a Jenny Lindo para vigilar finanzas del cierre del gobierno Petro

Levantan talanqueras en el peaje Siberia–Funza

Ciudadanos levantan talanqueras en el peaje Siberia–Funza para exigir transparencia en el uso de los recursos y seguridad vial

Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados.

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Miles de campesinos tuvieron que salir desplazados por la amenaza de ser asesinados por el ELN, estructura criminal que ahora se ha quedado con sus tierras.

Violencia en el Catatumbo afecta a miles de familias: acciones humanitarias se han convertido en una luz de esperanza

Monitoreo satelital del parque Farallones de Cali

Farallones de Cali: monitoreo satelital revela pérdida de vegetación y contaminación por mercurio

Inician obras de ciclorruta en el corredor Funza-Siberia

Inician obras de ciclorruta en el corredor Funza-Siberia: el proyecto contempla la intervención de 6.41 kilómetros en este corredor

Noticias Destacadas