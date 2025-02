Denuncian presunto abuso de autoridad en Neiva, Huila: “Una patrullera me insultó y me golpeó con el bolillo”

“Los policías estaban muy enojados. Nos hicieron caer. Yo me quedé quieta para que me requisaran, pero nos trataron como si fuéramos delincuentes “, mencionó Karol.

Al parecer, lo que pretendía ser un procedimiento policial habitual, terminó en una grave agresión: “Me bajó de la moto, jalándome del pelo. Luego, una patrullera me insultó y me golpeó con el bolillo. Me decía insultos, cosas horribles, groserías, me decía que yo era una vagabunda", dijo la víctima.