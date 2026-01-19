Nación

Inician obras de ciclorruta en el corredor Funza-Siberia: el proyecto contempla la intervención de 6.41 kilómetros en este corredor

El proyecto contempla 6,41 kilómetros de cicloinfraestructura con recursos de la Nación, el departamento y el municipio, y busca reducir la siniestralidad vial en la Sabana Occidente.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 2:50 p. m.
Inician obras de ciclorruta en el corredor Funza-Siberia Foto: Suministrada / API

El departamento de Cundinamarca inició las obras de cicloinfraestructura en el corredor Funza-Siberia, un proyecto de movilidad que contempla una calzada para bicicletas con un ancho de 3,80 metros, superior al de un carril vehicular estándar, con el objetivo de garantizar la segregación del tránsito de ciclistas frente al tráfico motorizado.

La intervención es liderada por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Funza, y responde a los registros de siniestralidad vial en este sector industrial, donde se han reportado 370 incidentes. La obra busca mejorar las condiciones de desplazamiento de trabajadores que utilizan la bicicleta como medio de transporte en la provincia de Sabana Occidente.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, señaló que “esta obra es una necesidad histórica en nuestro municipio. Le dice a los biciusuarios de esta región que trabajamos por su salud y seguridad”.

La construcción del tramo en ejecución requiere una inversión de $27.700 millones y hace parte de un esquema de cofinanciación entre distintos niveles de gobierno. Según la información oficial, la Nación aporta $ 83.380 millones para el proyecto regional, la Gobernación de Cundinamarca destina $ 17.000 millones para el plan de cicloinfraestructura y la Alcaldía de Funza contribuye con $ 1.200 millones para las adecuaciones en su jurisdicción.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Foto: Suministrada / API

El tramo que comenzó a intervenirse comprende 6,41 kilómetros, de los cuales 5,29 kilómetros se ubican en Funza y 1,25 kilómetros en Tenjo. Este segmento se integra a una red que conectará a los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, con proyección hacia el sector de El Corzo.

Las obras incluyen la instalación de 320 luminarias solares, la construcción de andenes de 1,80 metros para peatones y un puente sobre el humedal Gualí, diseñado para mantener la continuidad del tránsito en bicicleta. El cronograma de ejecución previsto es de 12 meses.

