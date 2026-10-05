Kamca Energy asume suministro de combustibles desde planta de Tumaco sin interrumpir el servicio en Nariño

Petróleos y Derivados de Colombia S.A. en reestructuración (Petrodecol) cedió a la Comercializadora Internacional Kamca Energy S.A.S. (Kamca Energy) la posición contractual del suministro de combustibles despachados desde la Planta de Abastecimiento en Tumaco. Las dos compañías informaron que el cambio se realiza de manera conjunta y organizada, con el propósito de garantizar que los consumidores y las estaciones de servicio no experimenten alteraciones en el abastecimiento.

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Las empresas explicaron que se trata de un relevo de mayorista y no de un corte de servicio. El combustible continuará siendo suministrado desde la misma planta y bajo las condiciones comerciales establecidas en cada contrato.

Kamca Energy ya está autorizada como distribuidor mayorista a través de la Planta Petrodecol Tumaco, en virtud de la Resolución 00490 del 25 de abril de 2026 del Ministerio de Minas y Energía. La cesión, según las compañías, no crea esa autorización, sino que se apoya en ella.

Suministro de combustibles en Nariño pasa de Petrodecol a Kamca Energy. Foto: Suministrada / API

Para los consumidores, el cambio no modifica las condiciones en las estaciones de servicio. El precio, la calidad y la atención se mantienen. La modificación corresponde a la empresa que factura y reporta el galón, lo que ocurrirá cuando el Ministerio de Minas y Energía habilite a Kamca Energy como mayorista de cada estación en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM).

Hasta que dicha habilitación aparezca en el SICOM de cada estación, el despacho, la facturación y el recaudo continuarán a cargo de Petrodecol.

Las compañías señalaron que se mantienen el punto de despacho en la planta de Tumaco, los plazos, los volúmenes pactados y la calidad establecidos en los contratos cedidos. También indicaron que el abastecimiento de las estaciones atendidas desde Tumaco está garantizado durante el proceso.

La cartera facturada por Petrodecol antes del cambio continuará siendo de esa compañía, por lo que el relevo de mayorista no implica el traslado de dicha deuda.

Petrodecol y Kamca Energy señalaron que la cesión se sustenta en los artículos 887, 888 y 889 del Código de Comercio. Petrodecol notificó a los distribuidores minoristas, mientras que ambas empresas y varios minoristas notificaron a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para que el cambio quede registrado en el SICOM, conforme al artículo 7 de la Resolución 31100 de 2020.

Las compañías precisaron que este trámite no autoriza la cesión, que ya se perfeccionó entre las partes, sino que permite a cada estación operar, facturar y reportar a nombre de Kamca Energy.

Petrodecol y Kamca Energy reiteraron su compromiso con los consumidores de Nariño: “El carro llega, la estación abre y el galón se entrega”.