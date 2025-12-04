Suscribirse

La feria ‘Conecta tus raíces’ llega con emprendimientos a la estación de tren de Zipaquirá

El evento será este sábado 6 de diciembre.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 10:30 p. m.
Los emprendedores que harán parte de la feria son participantes del Componente de Recuperación Económica Activa – CREA –, desarrollado por el Programa ADN Dignidad.
Emprendimientos de los municipios de Chía, Cota, Tocancipá y Zipaquirá se darán cita este sábado 6 de diciembre en la estación de tren de Zipaquirá en el marco de la feria ‘Conecta tus raíces’.

El evento se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m., espacio en el que los visitantes podrán acceder a una oferta de productos y servicios que incluye comida típica colombiana y venezolana, ropa, servicios de belleza y decoración, entre otros.

Con el lema ‘Emprendimientos sin fronteras’, el Programa ADN Dignidad, a través del Consejo Danés para Refugiados (DRC) y con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, busca promover la integración socioeconómica en los municipios del departamento de Cundinamarca.

La plazoleta frente a la estación del tren de Zipaquirá ofrecerá actividades recreativas.
Este componente tiene como objetivo apoyar la inclusión socioeconómica de población migrante venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida mediante acciones orientadas a la consolidación de sus actividades productivas.

Hemos querido conmemorar el Día Internacional del Migrante, usando el arte como una herramienta para hablar sobre la memoria de las personas que por alguna razón ajena a su voluntad deben dejar sus territorios, y facilitar un encuentro para la integración. Por eso, este ejercicio artístico se ha hecho en el marco de un ejercicio participativo con personas beneficiarias del programa”, comenta Carolina Roberto, Coordinadora de Comunicaciones del programa ADN Dignidad.

