Mujeres indígenas lideran conservación de la Amazonía en Solano: "Tienen un papel fundamental"

Con el acompañamiento de TNC Colombia, 170 mujeres de 18 comunidades impulsan monitoreo ambiental, educación y economías propias en el municipio de Caquetá.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 9:32 p. m.



En el municipio de Solano, Caquetá, la conservación ambiental tiene hoy rostro de mujer. De la mano de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, 170 mujeres indígenas pertenecientes a 18 comunidades y cuatro asociaciones lideran procesos de conservación, monitoreo ambiental y fortalecimiento de economías propias.

El proceso inició en 2021 con la construcción del Plan de Acción de Género de Mujeres Indígenas de Solano, elaborado junto a los pueblos Macaguaje, Coreguaje, Murui-Muina e Inga. Esta hoja de ruta identifica brechas de participación y define acciones para reducirlas en gobernanza, educación, economía y manejo ambiental.

“Una de las estrategias bandera es la consolidación del Plan de Acción de Género de mujeres indígenas en Solano, el cual hemos construido en conjunto con las mujeres de las comunidades y que incluye las voces de cuatro pueblos indígenas de la cuenca del río Caquetá”, explicó María José Hernández, especialista en conservación basada en comunidades de TNC Colombia.

La formación y el liderazgo han sido pilares del proceso. A través de un programa de becas, 16 mujeres fueron capacitadas para diseñar e implementar proyectos locales, dos participaron en un encuentro internacional en Chile y 12 hicieron intercambio en Ecuador con mujeres indígenas de la cuenca del río Napo. Además, en la Conferencia Global de Acuacultura y Pesca en Bangkok, TNC Colombia presentó el trabajo de género en la gestión y monitoreo de recursos pesqueros.




En el monitoreo comunitario de pesca, 10 de los 24 monitores son mujeres, que aportan el 23 % de los registros en la aplicación MiPez.

“Históricamente, las mujeres han estado más vinculadas con la pesca desde el arreglo y preparación del pescado, pero a través del monitoreo han adquirido nuevos conocimientos y un rol diferente en sus comunidades”, señaló Hernández.

Asimismo, las mujeres lideran actividades educativas en escuelas, impulsan economías propias como el Canasto de la Abundancia y transforman productos locales como ají y yuca, fortaleciendo la sociobioeconomía del territorio. Estas acciones se articulan con la Alcaldía de Solano y buscan incluir la visión de las mujeres indígenas en políticas públicas.

Las mujeres tienen un papel fundamental en la conservación de la vida, de las aguas y de las tierras de este planeta. Ese papel hay que seguir fortaleciéndolo y resaltándolo, porque históricamente ha sido invisibilizado”, afirmó Hernández.








