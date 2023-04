Tragedia en el río Magdalena: carro cayó al agua con varios ocupantes dentro, un menor y un joven estudiante están desaparecidos

Una terrible tragedia ocurrió este lunes 10 de abril en el río Magdalena a la altura del corregimiento de Bodega Central, jurisdicción de Morales, en el sur del departamento de Bolívar, cuando un vehículo que se encontraba sobre el ferry y cruzaba el río cayó al caudal.

Inicialmente, tres personas fueron reportadas como desaparecidas en medio de las labores de rescate de los ocupantes del carro, que eran al menos ocho, y quienes alcanzaron a salir por las puertas del vehículo ya sumergido en el agua.

De acuerdo con las autoridades, los desaparecidos son un niño de ocho años, un joven estudiante de la Universidad del Magdalena de 21 años y una mujer que era profesora cuyo cuerpo fue encontrado sin vida. Estos tres viajaban en la parte delantera del carro.

El vehículo cayó del ferry al río Magdalena. - Foto: Tomada de Twitter @hernandolozano

El cuerpo de la profesora, a quien identificaron como Arelys Rodríguez, fue encontrado dentro del vehículo cuando este fue sacado del río con cabuyas, pero las otras dos víctimas siguen desaparecidas.

Al parecer, la tragedia habría ocurrido luego de que la guaya de la rampa por donde suben los vehículos al planchón se rompiera y el carro cayera al río.

Eliumar Cabrales, el conductor del vehículo, habló con Noticias RCN y aseguró que él aseguró el carro, pero no sabe qué ocurrió.

“Yo monté el carro en el ferry, lo aseguré y lo puse, y yo no sé qué pasó. La guaya no aguantó y se partió la rampa y se fue el carro al río. Faltan tres pasajeros y se presume que están adentro del carro porque no han salido”, comentó.

Los organismos de socorro continúan en la zona y las autoridades investigan el accidente para determinar exactamente las causas y determinar las responsabilidades.

Noticia en desarrollo...