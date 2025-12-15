Cápsula
Una tradición comunitaria llevará regalos a 386 niños de la zona rural de Guamal en Navidad
La iniciativa, liderada desde hace más de 20 años por un dirigente social del Magdalena, reunirá este 24 de diciembre cerca de 400 regalos para menores de cuatro corregimientos rurales.
Desde hace más de dos décadas, cada diciembre se repite una escena en los corregimientos de Las Flores, San Agustín, Manantial y La Peña, en el municipio de Guamal, Magdalena. El líder comunitario Chedith Paba se comunica con amigos y conocidos en distintas ciudades del país para recordarles una cita que ya es tradición: la Navidad de los niños de esta zona de la Depresión Momposina.
Gracias a esa convocatoria, cientos de menores reciben cada año un regalo que puede ser un balón, un libro, una prenda de vestir o un par de zapatos. Los apoyos llegan desde Bogotá, Medellín, Barranquilla y La Guajira, y se traducen en una jornada colectiva que, con el tiempo, ha beneficiado a más de 5.000 niños, sin que ninguno se haya quedado sin obsequio.
La entrega se convierte también en una fiesta comunitaria. Las familias participan con la preparación de pasteles y tortas, mientras cada habitante aporta desde sus posibilidades en una región cuya economía gira alrededor de pequeños cultivos de cítricos, la cría de animales y actividades como la confección de ropa. Se trata de un territorio reconocido por su riqueza gastronómica y ambiental, en el que el liderazgo femenino cumple un papel central en la vida productiva y social.
Para este año, la meta es reunir 400 regalos destinados a niños entre 1 y 12 años. En total, se requieren 386 obsequios para Las Flores, San Agustín, Manantial y La Peña. La jornada de entrega se realizará en la mañana del 24 de diciembre en la caseta “Una cita más”, ubicada en el corregimiento de Las Flores.
Los regalos se reciben en Bogotá hasta el 16 de diciembre y serán trasladados en camión hasta la zona rural de Guamal, donde la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín, presidida por Chedith Paba, estará a cargo de su distribución.