Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

Uno de los principales motivos por los que la tecnología se ha vuelto tan popular como regalo navideño es su funcionalidad en la vida diaria.

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 4:25 p. m.
Regalar un dispositivo tecnológico puede ayudar a las personas a mantenerse conectadas.
Regalar un dispositivo tecnológico puede ayudar a las personas a mantenerse conectadas. Foto: Getty Images

Faltan pocas horas para la llegada de la Navidad, una fecha que desde hace décadas se celebra por su significado religioso, al conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Tradicionalmente, esta festividad se celebra el 25 de diciembre y ha sido adoptada por numerosos países como parte fundamental de sus tradiciones, a través de distintos rituales y actividades. Una de las más comunes es el intercambio de regalos entre familiares y seres queridos.

Sin embargo, en muchas ocasiones surge la misma pregunta: ¿qué regalar? La falta de ideas suele llevar a las personas a dejar la decisión para último momento. Es allí donde los dispositivos tecnológicos cobran especial relevancia, ya que en la era digital actual se han convertido en herramientas clave para la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento.

Los regalos tecnológicos ofrecen nuevas formas de entretenimiento.
Los regalos tecnológicos ofrecen nuevas formas de entretenimiento. Foto: Getty Images

Aunque la tecnología representa una excelente opción, no se trata de elegir cualquier dispositivo. Es importante tener en cuenta ciertos aspectos antes de comprar.

Por ejemplo, según explica el portal elsalvador.com, al momento de regalar equipos tecnológicos es fundamental optar por aquellos que realmente sean útiles y actuales, evitando dispositivos obsoletos o de baja calidad que no se ajusten a las tendencias del mercado. Verificar la vigencia y funcionalidad del equipo garantiza que el obsequio sea bien recibido y tenga un uso prolongado.

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

Además, la tecnología ofrece alternativas para todas las edades y presupuestos. Desde gadgets sencillos y accesibles hasta equipos de alta gama, el mercado permite encontrar opciones para niños, jóvenes y adultos. Consolas de videojuegos, parlantes inteligentes, televisores, tablets o dispositivos para el hogar inteligente se adaptan a distintos gustos y necesidades.

En este sentido, también resulta clave conocer las preferencias de la persona que recibirá el regalo, para asegurarse de que el dispositivo se ajuste a sus intereses y pueda aprovecharlo de manera adecuada.

Las aplicaciones ofrecen una manera moderna de hacer que los rituales navideños, como los juegos o el intercambio de regalos, sean más interactivos.
Regalar tecnología en Navidad es una buena opción. Foto: Getty Images

Dispositivos como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, audífonos inalámbricos o tablets no solo brindan entretenimiento, sino que también facilitan la comunicación, el trabajo, el estudio y la organización personal. Regalar tecnología, en muchos casos, es ofrecer una herramienta que acompaña a la persona durante todo el año.

