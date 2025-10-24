Cápsula
Vermont School fortalece el desarrollo de habilidades blandas en sus estudiantes con el programa ‘Vermont Skills’
La iniciativa impulsa competencias como la empatía, la comunicación y la creatividad desde los primeros años escolares, mediante experiencias prácticas y metodologías activas.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, cerca del 85 % del éxito laboral depende de competencias interpersonales como la creatividad, la colaboración o la resiliencia. En ese contexto, la educación colombiana ha comenzado a incluir el fortalecimiento de habilidades blandas dentro de sus programas escolares, con el propósito de preparar a los estudiantes para los desafíos sociales y profesionales del siglo XXI.
Investigaciones de la Fundación Botín indican que los niños entre los 5 y 9 años que trabajan la inteligencia emocional mejoran en empatía, generosidad y colaboración, mientras que la Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil estima que la formación en estas competencias puede aumentar el rendimiento académico hasta en un 11 %.
Con este propósito, el Vermont School de Medellín implementó Vermont Skills, un programa diseñado para fortalecer las habilidades blandas a través de metodologías activas y experiencias prácticas.
Según Santiago Castro, rector del colegio, “Vermont Skills es un proyecto que complementa el currículo académico y convierte el aprendizaje emocional, la ciudadanía global, la innovación y la creatividad en experiencias concretas dentro del aula”.
El programa se articula en cuatro áreas: ciudadanía global, humanidades y artes, deportes y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática). A lo largo de un ciclo académico de seis días, los estudiantes participan en sesiones rotativas que fomentan la cooperación, la creatividad y el pensamiento crítico.
De acuerdo con la institución, la ciudadanía global es un eje transversal que refuerza la formación en valores, liderazgo y responsabilidad social desde las primeras etapas escolares, fortaleciendo el desarrollo integral de los estudiantes.