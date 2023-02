El paro de taxistas deja a cuatro conductores capturados y un carro inmovilizado en Valledupar

En la terminal de Transporte de Valledupar, el punto más álgido de las protestas este miércoles- 22 de febrero- en medio del paro nacional de taxistas se registró el bloqueo más grande y duradero de la jornada, lo que ocasionó que las autoridades tuvieran que intervenir, incluso con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

Producto de la intervención policial fueron capturados cuatro conductores de taxis y un vehículo permanece inmovilizado. Las autoridades manifestaron que la única observación era no generar bloqueos en la ciudad en medio de las protestas y fueron en total 11 puntos afectados por varias horas.

“Hubo una situación especial por la Terminal de Transporte donde un grupo de manifestantes no acató la orden de Policía con los compromisos que se habían pactado, se impartió la orden y no se cumplió, en razón de ello hay cuatro personas identificándose para dejarlas a disposición de la Fiscalía”, dijo el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Luis León.

En el sitio fue necesario el uso de gases por parte del Esmad, y después de ello la situación pudo ser controlada.

“El uso de los gases fue por la alteración del orden al no acatar la orden de desbloqueo, las vías son de uso de todos los ciudadanos y se debe garantizar la movilidad”, aseveró el coronel León Rodríguez.

Parcialmente, la ciudad fue paralizada, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar no funcionó, tampoco el servicio el transporte hacia las universidades y colegios, por lo que fueron anunciadas clases virtuales, y algunos colegios, tanto públicos como privados, incluso suspendieron las clases.

La congestión en el transporte ocasionó que incluso las clases fueran suspendidas en algunos colegios y universidades

El presidente del Sindicato de Taxistas de Valledupar, Julio César Domínguez, aseguró en ese momento que la idea de la movilización no era entrar en conflicto con las autoridades, y que solo buscaban reclamar sus derechos.

“Nos han dicho que el Esmad está ejerciendo fuerza contra algunos conductores y que están inmovilizando los vehículos, esa no es la idea de nosotros, no queremos enfrentarnos a las autoridades porque no somos unos bandidos, nosotros somos un grupo de personas que hoy estamos reclamando nuestros derechos y con justa causa”, dijo Domínguez.

Domínguez anotó que junto a él son 27 personas en la capital de Cesar liderando el paro, entre líderes del gremio y empresarios.

“Este es un clamor no solo de los taxistas, sino de la ciudadanía en general, en la ciudad la inseguridad ‘reina’ y a la gente le da miedo salir a las calles y por ello nosotros nos vemos perjudicados. También la ilegalidad en el sector transporté es otro factor que nos está afectando y por ello nos unimos al paro nacional”, dijo el líder gremial.

Cartagena fue otra ciudad del Caribe que se unió al paro - Foto: Autor anónimo

Los acuerdos

Tras una reunión con líderes de este sector y funcionarios municipales y el Ministerio Público, en las instalaciones de la alcaldía de Valledupar, varios acuerdos se lograron para poder levantar los últimos bloqueos.

Las autoridades de la ciudad, de manera colectiva, se comprometieron a garantizar la competitividad, permanencia y seguridad en la prestación de este servicio público, además acordaron que se reforzará el plan estratégico de control de tránsito y transporte con acompañamiento de la Policía Nacional; y a través de un cronograma se consolidarán las acciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio.

Autoridades intensificarán controles - Foto: Archivo Particular - Cortesía

Una de las maneras para lograr estos objetivos es retomar un convenio que fue creado entre Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para realizar operativos de control.

Finalmente, se acordó la realización de un estudio técnico de ajuste de tarifas y un análisis de viabilidad para la implementación de taxímetros. Este era uno de los acuerdos más esperados y reclamados por el gremio de taxistas.