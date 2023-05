Revelan detalles de impresionante robo de película a un carro de valores en Valledupar: habría tres empleados implicados

En la noche del pasado lunes, primero de mayo, se realizaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en contra de las cinco personas que habrían participado en un robo frustrado a un carro de valores en Valledupar, adscrito a la empresa Brinks.

Durante la diligencia, el fiscal 7 Local URI, Fernando Fernández, aseguró que tres empleados de la compañía participaron en el meticuloso plan frustrado. Se trata de Leandro Argüelles Vergara, de 34 años; Federico Guillermo Gebawer Caña, de 55 años, y Pedro Luis Ospina García, de 48 años.

Así quedó baleado el vehículo. - Foto: Fragmento de video tomado de Facebook

Para esclarecer el caso, hay un testigo clave del hecho, quien, al parecer, es compañero de trabajo de los mencionados anteriormente.

El ente acusador explicó que el domingo 30 de abril, Pedro Luis y Federico llegaron a un almacén, junto con otro compañero, para recoger el dinero.

Ese compañero, el testigo, relató: “Entramos al Éxito, recogimos el servicio y salimos; se supone que yo debía salir primero para visualizar que no estuviera nadie sospechoso. Se levantó el señor Federico y Pedro, yo me quedo atrás, cuando salgo ellos están prácticamente montados en el carro, yo me quedo detrás porque tenía que esperar que me devolvieran el carné”.

Según la narración, cuando el testigo volvió al carro, encontró la puerta entreabierta y a Pedro Luis tirado en el piso. En ese momento se percata de que hay otras personas en el vehículo (las dos mujeres con pasamontañas) y da aviso a las autoridades.

Cuando la Policía llega al lugar, los ocupantes del vehículo se dan a la huida y comienza la persecución que desencadenó el tiroteo.

Las primeras hipótesis reveladas por la Fiscalía dan cuenta de que las mujeres ingresaron al carro de valores bajo la complicidad de Federico Gebawer y Pedro Luis Ospina. Este último habría fingido ser víctima y por eso, cuando el testigo volvió al vehículo, estaba en el piso supuestamente solicitando ayuda.

La vía hacía La Guajira permaneció cerrada mientras se adelantaba el operativo de captura. - Foto: Fragmento de video tomado de Facebook

La otra persona que habría participado es Leandro Argüelles, quien trabajaba como conductor para la compañía, pero ese día estaba descansando.

Tras la pregunta de la jueza segunda ambulante de Valledupar, los tres hombres y las dos mujeres se declararon inocentes de los hechos materia de investigación. Esto pese a las evidencias puestas de presente por la Fiscalía General.

Por la gravedad de estos hechos, y argumentando que representan un riesgo para la sociedad y pueden darse a la fuga estando en libertad, la Fiscalía General solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de estas cinco personas. Mientras se toma una decisión de fondo seguirán detenidos en la sede de la URI de la Fiscalía.

En la imputación de cargos, se señaló que este robo no fue casualidad, sino que estas personas ya venían estudiando los movimientos del vehículo blindado. “Estas personas iban por este dinero”, aclaró el fiscal del caso al responder los cuestionamientos hechos por los abogados defensores y el representante de la Procuraduría.

El delegado del ente investigador puso de presente que eran más de 50 policías los que participaban en la persecución. En la acción, se presentaron varios cruces de disparos, lo que aumentó el riesgo.

Las autoridades lograron frustrar esta acción violenta. - Foto: Fragmento de video - Twitter: @SucesosValledu1

Luego de cometer el hurto, en un reconocido centro comercial de la capital del Cesar, los asaltantes se dirigieron por la vía que conduce hacia La Guajira. Sin embargo, a la altura del Batallón de Ingenieros, las autoridades de este departamento lograron interceptar a los delincuentes tras pincharle las llantas al carro de valores para evitar su movilización.

En un video que muestra los momentos de tensión sobre esta vía, se puede observar el vehículo con varios disparos y acorralado por la Policía, mientras intentan sacar a los delincuentes, quienes se hallaban dentro del camión.