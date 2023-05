Se cumplen 30 días del secuestro en Cesar del ganadero Heriberto Urbina. ¿Qué se sabe de su paradero?

30 días, 720 horas, 43.200 minutos. Con ese conteo el hijo mayor del ganadero Heriberto Urbina Lacouture recordó a su padre, secuestrado en el departamento de Cesar desde el pasado 24 de abril. Un hombre de 86 años de quien aún no se tienen noticias exactas de su paradero, pese a que sus familiares aseguran que, al parecer, está en poder del frente Camilo Torres del ELN, tras averiguar en la mesa de diálogo que ese grupo tiene actualmente con el gobierno nacional.

Heriberto Urbina Lacouture desapareció cuando se encontraba en una estación de gasolina, ubicada en el municipio de Curumaní, centro de Cesar. En conversación con SEMANA, el coronel Luis Exberto León Rodríguez, comandante de la Policía en ese departamento, explicó que la víctima estaba abasteciendo su vehículo de combustible cuando fue abordado por hombres armados.

En la publicación hecha a través de Twitter, su hijo mayor hizo nuevamente un llamado a los secuestradores de su padre, pero también a las autoridades. Y junto al mensaje adjuntó una foto de su padre que lleva un mensaje de esperanza y hasta un salmo de la biblia.

#86 Años Libertad Ya a Don Heriberto, #30 Días de Infamia Heriberto Urbina, #Liberen a Heriberto Urbina, #No más secuestros en Colombia y el Mundo, eran algunos de los hashtags con los que acompañó su mensaje.

“Seguimos orando y creyendo que pronto estarás con nosotros. El Señor rescata a los justos; él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda; los rescata de los malvados. Él salva a los justos, y ellos encuentran refugio en él. Salmos 37:39-40 NTV”, dice el mensaje.

A sus 86 años, Urbina es un hombre muy querido por la comunidad del Cesar debido a sus años de trabajo en el sector ganadero. Su secuestro ha sido rechazado con firmeza, y los comentarios en esta publicación han sido de apoyo y oración por su pronta liberación.

A los llamados que han hecho llegar sus familiares a las autoridades y al Gobierno nacional se sumaron las agremiaciones sindicales de la región como Sintramineros, Sintramicol, Sintramined, Sintraminal y Sinempromi, asociaciones vinculadas con las actividades de minería.

El secuestro de Heriberto Urbina Lacouture, de 86 años de edad, lleva un mes - Foto: Archivo Particular

A través de un documento, firmado por cada dirigente gremial, enviaron un mensaje de solidaridad para la familiar de Urbina y solicitaron que se agilicen los trabajos para dar con su paradero.

“Pedimos al Gobierno nacional, autoridades civiles, militares y de Policía nacional, desarrollar las acciones necesarias para lograr su pronta liberación. No es justo que en nuestro país se sigan presentando este tipo de delitos que afectan la integridad de personas como la del señor Heriberto Urbina, quien ha luchado por el progreso del sector ganadero en nuestra región”.

Según los familiares, Urbina ya había sufrido un intento de secuestro por parte de guerrilleros del ELN, pero en aquella oportunidad logró escapar de los captores. En esta ocasión, lo que les preocupa es el tiempo que ha transcurrido y que actualmente hombre padece algunos problemas de salud y necesita el suministro de algunos medicamentos como Candesartan, Cardioaspirina, Atorvastatina, Gingobiloba y Duodart.

El pasado 26 de abril, después del medio, dos días después del secuestro, el vehículo en el que se movilizaba Urbina Lacouture fue encontrado en una zona apartada de la Serranía del Perijá, en la vía a El Tigre. El carro estaba incinerado, con las puertas abiertas y sin placa.

Según las investigaciones que adelantan las autoridades y el Ejército Nacional, en esa camioneta habría sido transportado el palmicultor en el momento del secuestro; posteriormente, el carro fue incinerado.

Así fue encontrada la camioneta del ganadero secuestrado en Cesar - Foto: Tomada de Blu radio

Para ese momento, se conoció una falsa ilusión de liberación del ganadero. Pero su hijo, también a través de las redes sociales, indicó que toda la confusión que se generó producto de “un señuelo”, un hombre con la apariencia de su padre que bajaba de la serranía, mientras el Ejército adelantaba el operativo para dar con su ubicación.

“Ayer usó un señuelo que causó mucha confusión. Todos nos quedamos esperando a un señor mayor que bajaba de la serranía con apariencia similar a la de mi padre. Desafortunadamente, no hay noticias favorables”, dijo en su momento Heriberto Urbina, hijo de Urbina Lacouture.

A la derecha Raúl José Lacouture, junto Heriberto Urbina el ganadero secuestrado - Foto: Tomada de Twitter @rauljlacouture

Este hombre de 49 años reveló en exclusiva para SEMANA que hasta ahora la familia ha recibido cuatro videos como pruebas de supervivencia, el último hace solo quince días. “Se ve con la ropa limpia, en buen estado, pero con cara de melancolía. Dice que le están dando sus medicamentos y que se encuentra bien, en medio de todo”.

La primera llamada de los captores la recibieron seis días después, lo que de inmediato les dejó claro a los Urbina que se trataba de un secuestro extorsivo. La voz al otro lado de la línea les informó que el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas tenían en poder al patriarca.

Heriberto Urbina - Foto: Archivo personal

“Pero, a través de un amigo cercano, el Clan de Golfo lo negó categóricamente. Consultamos por los lados de las Farc y nos dicen que tampoco. Y lo que nos cuenta la gente de la región, es que él está en poder del ELN; esta es la zona de ellos”, relata con angustia el mayor de los Urbina.

Lo dice un hombre que asegura vivir otra suerte de secuestro. “A mí me tienen amenazado”. Y los secuestradores incluso le han pedido que se canjee con su padre. “Yo les dije que estaba listo para hacerlo. Pero las autoridades no me autorizaron porque las experiencias que han tenido otras familias de la región han terminado mal. Cuando un hijo se canjea, el secuestro se prolonga hasta por dos o tres años, para poder pedir más plata en todo ese tiempo. Y a los secuestrados que estaban inicialmente o los matan o se mueren después de pena moral porque no soportan la idea de tener un hijo en cautiverio por su culpa”, dijo en SEMANA.