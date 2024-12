Título original: The Dead Don’t Die

País: Estados Unidos

Año: 2019

Director: Jim Jarmusch

Guion: Jim Jarmusch

Actores: Adam Driver, Chloë Sevigny, Bill Murray

Duración: 104 min

Hay una cercanía clarísima entre el cine de Jim Jarmusch y los zombis (lo suyo es la gente cool, parca de palabras y de emociones, que nunca se altera con nada), así que la unión explícita entre ambos que vemos acá resulta un encuentro de almas gemelas, una cosa divertida, levemente absurda y portadora de un pesimismo ligero que no angustia tanto.

“Esto no va a terminar bien”, repite el oficial Ronnie Peterson (Adam Driver), pero quizás la idea última de la película es que lo malo no lo es tanto –o no tiene que serlo– si se puede atemperar con un coctel de resignación y un poquito de humor macabro.

Todo comienza con noticias de un cataclismo ambiental, causado por fracking en los polos, que cambia el eje de la Tierra, aunque funcionarios dicen en los medios que “no ha tenido ninguna consecuencia apreciable”.