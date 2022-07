20 de julio: estos son los congresistas que dejarán de ocupar el cargo

Este miércoles 20 de julio se llevará a cabo la posesión de los 296 congresistas que fueron elegidos el pasado 13 de marzo en las urnas.

En total hay 108 senadores, de los cuales 20 serán del Pacto Histórico, 14 del Partido Liberal, 12 de la Alianza Verde, 10 del Partido de la U, cinco de Comunes, uno del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y uno del Movimiento Alternativo Indígena y Social, los cuales serán la bancada de Gobierno.

Entre los independientes hay 15 del Partido Conservador, 11 de Cambio Radical, cuatro de los movimientos cristianos, uno de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Humberto de la Calle, de la Alianza Verde. Mientras que los 13 senadores del Centro Democrático serán oposición.

De igual manera, la Cámara de Representantes la compondrán 188 electos.

Estos son los congresistas que dejarán el cargo el próximo 20 de julio:

Alianza Verde

Yezid García Abello

Jorge Eduardo Londoño Ulloa

Luis Iván Marulanda Gómez

Sandra Liliana Ortiz Nova

José Aulo Polo Narváez

Antonio Eresmid Sanguino Páez

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)

Manuel Bitervo Palchucan Chingal

Polo Democrático Alternativo (POLO)

Jesús Castilla

Jorge Enrique Robledo

Comunes

Julián Gallo Cubillos

Sandra Ramírez Lobo Silva

Victoria Sandino Simanca

Pablo Catatumbo Torres Victoria

Israel Alberto Zúñiga Iriarte

Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)

Feliciano Valencia Medina

Partido Liberal

Iván Darío Agudelo Zapata

Andrés Cristo Bustos

Guillermo García Realpe

Horacio José Serpa

Julián Bedoya Pulgarín

Luis Fernando Velasco Cháves

Rodrigo Villalba Mosquera

Cambio Radical

Richard Aguilar Villa

Fabián Gerardo Castillo Suárez

Luis Eduardo DíazGranados Torres

Daira de Jesús Galvis Méndez

Rodrigo Lara Restrepo

Temístocles Ortega

Claudia Rodríguez de Castellanos

Germán Varón

Centro Democrático

Fernando Araújo Rumié

Ruby Helena Chagui Spath

Alejandro Corrales Escobar

José Obdulio Gaviria

Amanda Rocío González Rodríguez

María del Rosario Guerra de La Espriella

Ernesto Macías Tovar

Carlos Felipe Mejía Mejía

Nicolás Pérez Vásquez

Milla Patricia Romero Soto

John Harold Suárez Vargas

Santiago Valencia González

Gabriel Jaime Velasco Ocampo

Partido Conservador

Laureano Augusto Acuña Díaz

David Alejandro Barguil Assis

Nora María García Burgos

Juan Diego Gómez Jiménez

Myriam Alicia Paredes Aguirre

Partido social de Unidad Nacional

Armando Alberto Benedetti Villaneda

Andrés Felipe García Zuccardi

Germán Darío Hoyos Giraldo

José Ritter López Peña

Maritza Martínez Aristizábal

Roosvelt Rodríguez Rengifo

Sin capacitación, congresistas no podrán posesionarse

Se trata de un requisito previo para la posesión del 20 de julio y quien no asista no podrá tomar su curul hasta que haya sido capacitado. Así las cosas, los 296 congresistas tendrán que estar a las 8:00 a.m. en un hotel del occidente de Bogotá para, cuaderno en mano, recibir todas las instrucciones que dará la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

“Los senadores y representantes a la Cámara electos deben participar de la inducción del Congreso 2022-2026 que organiza la Escuela de Alto Gobierno Esap y el Senado, para tomar posesión el próximo 20 de julio”, dijo el secretario del Senado, Gregorio Eljach.

Así mismo, explicó que dado el caso que alguno de los congresistas electos no asista, deberá argumentar su inasistencia y la capacitación se programará nuevamente, aunque señaló que lo ideal es que nadie falte.

Los senadores y representantes están obligados a la asistencia a este evento por la Ley 489 de 1998. “Los servidores públicos de los niveles que determine el Gobierno Nacional, deberán participar, como mínimo, en los programas de introducción de la Escuela de Alto Gobierno, preferentemente antes de tomar posesión del cargo o durante el primer mes de ejercicio de sus funciones”, dicta el artículo 31 de esa ley.

Con el objetivo de capacitar en el saber público y fortalecer el trabajo legislativo de los congresistas electos y reelectos del país, la @ESAPOficial, @SenadoGovCo y @SENADOCAEL, realizan el Seminario #InducciónCongreso2022 este 18 de julio. Detalles 👇 https://t.co/H6FD5UEgv5 pic.twitter.com/JTT6RactJT — SecretaríaSenado 🇨🇴 (@SecreSenado) July 17, 2022

Para esta jornada académica se hizo una alianza estratégica entre la Esap, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, el Senado y la Escuela de Alto Gobierno. Habrá seis conferencistas extranjeros que tocarán diversos temas relacionados con la actividad parlamentaria.

Incluso habrá un espacio para explicar detalladamente cómo es el trámite legislativo de las distintas iniciativas, por lo que quienes se estrenen en el Congreso podrán resolver las dudas que tengan. También recibirán formación en administración pública, paz y cooperación internacional y calentamiento global.

Para el cierre de la capacitación se espera la presencia del presidente electo Gustavo Petro, quien estaría a cargo de la clausura del evento. Sin embargo, no se ha confirmado su asistencia.