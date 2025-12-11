A contracorriente: canciller del Gobierno Petro dice que no está de acuerdo con el Nobel a María Corina Machado

En una entrevista con Vanessa de la Torre, en Caracol Radio, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se apartó del sentimiento de esperanza e ilusión que ha generado el Nobel a María Corina Machado.

“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio, pues, es autónomo. Sin embargo, pues nosotros no estaríamos de acuerdo porque es un Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sus declaraciones han ido a aceptar que haya cualquier tipo de intervención militar en la región”, dijo.

La periodista le preguntó si el Gobierno colombiano estaría dispuesto, como ya lo ha expresado Panamá, en abrirle las puertas a Nicolás Maduro en caso de que considerara exiliarse en ese país. “Bueno, nosotros seguramente sí, porque es una figura universal”, respondió.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia, cualquier acción que lleve a una mayor inestabilidad en la región”, dijo.

OJO: Me dijo la Canciller Villavicencio en PRIMICIA que Colombia le daría asilo a Maduro. Entrevista que ampliaremos a las 10AM @CaracolRadio @CancilleriaCol pic.twitter.com/zKT10bQzyi — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) December 11, 2025

La canciller aseguró que Colombia no media en ninguna negociación sobre el futuro de Venezuela. “Entendemos que ellos están hablando, que es algo confidencial y pues abogamos porque lleguen a un acuerdo y pueda resolverse ya esta situación de tensión. Entendemos que ellos (Maduro y Trump) han tenido diálogos. No sabemos los resultados, pero esperamos que puedan dar resultados que den solución positiva a la tensión que ahora se vive”, aseguró.

La funcionaria también se refirió al ultimátum que le dio el presidente Donald Trump a Gustavo Petro. Como se sabe, ante una pregunta del corresponsal de la W Radio, Juan Esteban Silva, respondió: “Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo.

“En primer lugar, nosotros siempre hemos rechazado todo este tipo de amenazas. Debemos hablar desde el respeto mutuo y nosotros nunca hemos proferido amenazas contra ningún país”, advirtió.

Luego aseguró que el presidente Trump está usando una “guerra psicológica contra los países que se han opuesto a sus decisiones, pero es muy legítimo estar en contra de medidas que realmente son arbitrarias y que no respetan el derecho internacional humanitario”.

En su rueda de prensa de este jueves, Machado aseguró que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y lograr llegar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Afirmó que hará “todo lo posible” para regresar a su país.