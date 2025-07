“A Uribe lo quieren aniquilar moralmente”: Gabriel Vallejo habla del juicio contra el expresidente y reitera que hay una persecución política

Gabriel Vallejo: Lo primero que hay que decir es que nosotros nunca nos imaginamos que este proceso iba a llegar hasta este punto, no debió llegar hasta este punto. Por una serie de circunstancias procesales, de violación de garantías procesales en donde hay unos antecedentes relevantes, estamos aquí. Dos fiscales ante la Corte Suprema de Justicia ya habían solicitado la preclusión, dos procuradores habían solicitado la preclusión, pero bueno, la realidad es que nos tocó afrontar este proceso judicial, le tocó al presidente Álvaro Uribe afrontar este proceso, su defensa judicial y ha sido intenso, con disciplina y con rigurosidad jurídica. Pero sobre todo con un profundo respeto hacia la majestad de la justicia, hacia la señora juez, hacia la señora fiscal, hacia el señor procurador, porque creo que esa es una de las grandes lecciones de este proceso y es el profundo respeto hacia la majestad de la justicia. Esperemos que saldrá mañana, pero confiamos en que debe ser un fallo absolutorio.

SEMANA : Hay información relacionada con que la juez es de izquierda y con ideas progresistas. Entendiendo que los fallos de la justicia no deben tener ideología, ¿les preocupa este asunto?

G. V.: Yo, como abogado, créame que respeto enormemente a la justicia. Yo creo que en este país, la gran mayoría de los jueces, de los magistrados, de los operadores judiciales, son hombres y mujeres a los que la Constitución les delega la función más importante de todas, que es impartir justicia. Hombres y mujeres buenos que, al margen de cualquier discusión jurídica, tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia con neutralidad. Nosotros tuvimos en el proceso, así lo vio el país, unas diferencias al inicio con la señora juez, pero también quiero dejar claro algo: en toda la etapa probatoria y en la práctica de pruebas, yo creo que no hay queja alguna del comportamiento de la juez que adelantó este proceso en primera instancia.

Insisto, confío plenamente en la justicia, confío en el fallo en derecho, como debe de ser, y esperemos que cualquier afinidad ideológica o política no tenga ninguna injerencia en el fallo, porque aquí lo que está en juego no solamente es la inocencia de un hombre que no ha cometido ningún delito, lo que está en juego es todo un sistema judicial que ha sido instrumentalizado por algunos actores políticos precisamente para persecuciones políticas.