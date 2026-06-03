Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Donald Trump: “En usted reconozco a un líder de temple”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, agradeció el apoyo que le brindó Donald Trump en medio de la carrera por la Casa de Nariño.

Como se recordará, el mandatario de Estados Unidos respaldó públicamente el proyecto político del aspirante del movimiento Defensores de la Patria, y sus palabras generaron un revuelo en Colombia.

De la Espriella le dirigió las siguientes palabras a Trump:

Presidente Gustavo Petro reaccionó al apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Muere la libertad”

Señor Presidente Donald J. Trump:

Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor Presidente!

En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el Pueblo. En Colombia empezamos a recorrer ese mismo camino.

Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas. Juntos somos indestructibles. Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Existe una plena identidad en nuestras políticas de seguridad: el narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos.

Compartimos la sagrada defensa de la propiedad privada, del libre comercio, del desarrollo productivo y del bienestar del pueblo como norte supremo de la acción de gobierno.

Defendemos la libertad, hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio.

Abelardo de la Espriella reacciona en SEMANA al respaldo de Donald Trump a su candidatura: “Compartimos valores y principios”

Que Dios, la Familia y la Prosperidad nos guíen. En esta Era del Tigre, que empezará el próximo 21 de junio, vendrá la plena normalización de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sobre bases de respeto mutuo, soberanía y beneficio compartido.

¡Que Dios bendiga a Colombia y a los Estados Unidos de América!

¡Firme por la Patria!