POLÍTICA

Abelardo De La Espriella designó a María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía

Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa XM.

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Redacción Semana
13 de julio de 2026 a las 8:19 p. m.
Abelardo De La Espriella y María Noemí Arboleda.
Abelardo De La Espriella y María Noemí Arboleda. Foto: Semana/Perfil Linkedin

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo a la persona que asumirá el liderazgo en el Ministerio de Minas y Energía, un sector clave dentro del programa de Gobierno que plantea el Gobierno entrante para los próximos 4 años.

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Se trata de María Nohemí Arboleda Arango, quien actualmente se desempeña como gerente general de la empresa XM. “Ella es una verdadera nunca, nunca había estado en política”, señaló De La Espriella.

Vea la transmisión del informe semanal del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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