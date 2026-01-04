Abelardo de la Espriella envía carta a la fiscal de EE. UU.: pide responder cinco preguntas sobre Petro y plata de Maduro en su campaña

En una misiva dirigida a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, Abelardo de la Espriella les hizo un especial pedido de información a las autoridades norteamericanas.

La carta fue publicada en las redes sociales del candidato. “Resulta imperativo que el pueblo colombiano conozca la verdad íntegra sobre hechos determinantes”, señala.

“Estas revelaciones son indispensables para desmantelar los engaños populistas mediante los cuales Gustavo Petro pretende imponer a su heredero político, perpetuando así un ciclo de corrupción y violencia que ha costado innumerables vidas y recursos a nuestra nación”, agrega.

En el documento, De la Espriella elogia ampliamente al Gobierno de Estados Unidos por la operación. “Permítanme comenzar expresándoles mi profundo reconocimiento y respaldo inquebrantable por el rotundo éxito de la Operación Resolución Absoluta, que culminó en la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Este hito representa no solo una victoria histórica para la libertad del pueblo venezolano, sino un golpe definitivo contra el crimen organizado transnacional”, sostiene.

De la Espriella le pide de frente a la justicia norteamericana que ayude a dilucidar el papel que el chavismo ha tenido en la política colombiana por años. “Su intervención, basada en la solidez de las instituciones estadounidenses, sería un faro de esperanza para millones de colombianos que rechazan el populismo destructivo”.

Y en ese contexto, le envía cinco preguntas puntuales:

“¿En qué consistió el apoyo económico, logístico y político de la narcodictadura venezolana a la campaña presidencial de Gustavo Petro, incluyendo transferencias ilícitas y coordinación con carteles transnacionales? ¿Cuáles son las organizaciones del crimen organizado aliadas del régimen venezolano que operan en Colombia —como el Cartel de los Soles— y cuál es su estrategia territorial, política y criminal para controlar rutas de narcotráfico y zonas fronterizas? ¿Qué partidos políticos y qué dirigentes colombianos mantienen alianzas con la narcodictadura venezolana y qué funciones cumplen dentro de esa estructura? En particular, es crucial examinar figuras como Iván Cepeda, cuya reconocida relación con las Farc —evidenciada por sus interacciones históricas con líderes guerrilleros como Iván Márquez y Jesús Santrich, así como su defensa pública de agendas que coinciden con las de grupos armados— lo posiciona como un enlace clave en esta red de influencias subversivas. ¿Cuál es el verdadero propósito estratégico de la denominada Zona Binacional pactada entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, más allá de las declaraciones oficiales, y cómo facilita el flujo de narcóticos, armas y financiamiento ilícito entre ambos países? ¿Cuál fue el sentido real, desde la perspectiva del fortalecimiento del crimen organizado, de los acuerdos firmados durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc —que permitieron la reinserción de guerrilleros sin desmantelar por completo sus estructuras criminales— y cuál fue el papel efectivo que desempeñó Nicolás Maduro en dichos acuerdos, actuando como garante y facilitador de una paz aparente que ha perpetuado el narcoterrorismo?”.

De la Espriella recuerda que en 2005 radicó una denuncia formal ante la justicia estadounidense contra Gustavo Petro, Iván Velásquez —entonces ministro de Defensa—, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López por su presunta participación en actividades de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles. Y le pide a la fiscal Bondi que resalte esa investigación y que permita lograr identificar nexos entre el régimen y el Gobierno colombiano.

También promete que, si es elegido a la Presidencia, creará una Fuerza Binacional Antinarcóticos, coordinada con el Departamento de Estado y la Fiscalía de ese país.