Centro Democrático pide intervención del Gobierno ante liquidación del ingenio La Cabaña

La difícil situación financiera que atraviesa el Ingenio La Cabaña encendió las alarmas en el norte del Cauca, luego de que se conociera su solicitud de liquidación, una medida que amenaza la estabilidad económica de más de 2.800 familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de la empresa azucarera.

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A través de un comunicado, el Centro Democrático manifestó su preocupación por las consecuencias sociales y laborales que podría generar la crisis de uno de los principales actores económicos de la región.

Según la colectividad, el panorama actual es el resultado de una combinación de factores que han golpeado al sector azucarero en los últimos años, entre ellos la caída en los precios del azúcar, la reducción del valor del etanol y una compleja situación financiera que llevó al ingenio a acumular deudas superiores a 1,26 billones de pesos.

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Protesta extrabajadores del ingenio La Cabaña en el Cauca causa bloqueo en diferentes puntos de la vía internacional Panamericana, situaciones que se presenta en la mañana de este martes 16 de junio. Foto: Suministradas

El Centro Democrático señaló que dentro de ese pasivo se incluyen más de 900.000 millones de pesos en obligaciones financieras, lo que ha agravado la capacidad operativa de la compañía y generado retrasos en pagos a trabajadores, contratistas y productores.

De acuerdo con las cifras, la situación afecta de manera directa a cerca de 1.300 trabajadores del ingenio y a otros 1.500 empleos vinculados a la cadena productiva.

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Sede del Ingenio La Cabaña en el Cauca. Foto: Cortesía la empresa. Foto: El País

Además, más de 1.500 pequeños cultivadores de caña de municipios como Guachené, Puerto Tejada, Corinto, Villa Rica y Santander de Quilichao enfrentan incertidumbre frente a la continuidad de sus actividades económicas.

Ante este escenario, el Centro Democrático hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes que permitan proteger el empleo y garantizar los derechos de los trabajadores y productores afectados.

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La colectividad advirtió que, de no tomarse acciones oportunas, la crisis de La Cabaña podría trascender el ámbito empresarial y convertirse en una problemática social de gran magnitud para el norte del Cauca, una región cuya economía depende en buena medida de la agroindustria de la caña de azúcar.