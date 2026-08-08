Abelardo De La Espriella le habló claro a Colombia e hizo importante promesa: “Ha llegado el tiempo”

El presidente Abelardo De La Espriella le envió un nuevo mensaje al pueblo colombiano después de lo que fue su posesión presidencial en la ciudad de Cali este viernes, 7 de agosto.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que esta es la mayor distinción que ha tenido en su vida y, por lo mismo, la asumirá con compromiso total, entregando al máximo su corazón, su trabajo y su vida entera al servicio de Colombia.

“Comienza una nueva historia para Colombia. Ha llegado el tiempo de restaurar la seguridad, de imponer el orden con toda la fuerza legítima del Estado, de devolverle la dignidad a la autoridad y de defender nuestra libertad sin vacilaciones”, dijo.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

En la publicación, el máximo mandatario sostuvo que en estos momentos tiene en sus hombros y en su alma las esperanzas, las luchas y los sueños de millones de colombianos que nunca perdieron la fe y lo apoyaron en los más recientes comicios.

En ese sentido, dejó en claro que trabajará al máximo y hasta hizo una promesa: “No descansaré un solo día hasta hacer de Colombia la Patria Milagro que merece”.

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“Que Dios Todopoderoso ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestro carácter y guíe cada una de nuestras decisiones en el camino que hoy emprendemos juntos”, apuntó.

Abelardo De La Espriella cerró el mensaje diciendo: “Todo por la Patria, nada sin ella”.

El presidente acompañó toda la publicación con un video de lo que fue su posesión y de fondo se escuchaban algunas de las palabras que dijo durante su discurso.

Con todo esto, el jefe de Estado vuelve a dejar en claro que se dará un vuelco por completo a las políticas que venía ejecutando durante estos cuatro años el Gobierno Petro e intentará cambiar la compleja situación que se vive en muchas zonas del país.