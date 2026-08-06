Abogado de la familia Petro habría acumulado contratos con entidades públicas por más de $466 millones en los últimos dos años

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que el abogado Alejandro Carranza Cepeda, quien representa al presidente Gustavo Petro y también a Nicolás Petro Burgos, suscribió junto con su firma varios contratos con entidades del Estado entre mayo de 2024 y julio de 2026 por un valor que supera los 466 millones de pesos.

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Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información, el primer contrato fue firmado el 8 de mayo de 2024 con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por 93 millones de pesos.

Posteriormente, a través de la sociedad Grupo Carranza Abril S. A. S., de la que es socio junto con su esposa, Julieth Mayerly Abril Fernández, obtuvo otros contratos con el Club Militar y con la misma ANI.

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El abogado Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro Burgos. Foto: Rama Judicial

La publicación detalla que en septiembre de 2024 la empresa suscribió un contrato por 19 millones de pesos con el Club Militar para prestar asesoría estratégica y, en enero de 2025, otro por 87 millones de pesos con esa misma entidad. En ese entonces, el Club Militar era dirigido por el general (r) José Henry Pinto, quien meses después asumió la dirección de la Aerocivil.

Según la investigación, tras la llegada de Pinto a la Aerocivil, la esposa de Carranza fue nombrada como asesora grado 30, con un salario cercano a los nueve millones de pesos mensuales, cargo que continúa ocupando.

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Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, negó que se esté buscando asilo. La próxima semana habrá una nueva audiencia. Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

La investigación también señala que la firma obtuvo dos nuevos contratos con la ANI en julio de 2025 y febrero de 2026, por cerca de 78 millones y 187,7 millones de pesos, respectivamente, cuando Carranza ya ejercía como apoderado del mandatario.

Consultado por el diario, el abogado defendió la legalidad de los contratos y aseguró que su relación con la ANI comenzó antes de asumir la defensa de Nicolás Petro y del presidente.

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El presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro. Foto: Colprensa

Además, sostuvo que los contratos con el Club Militar se originaron por su relación profesional con el general Pinto y rechazó que existiera algún favorecimiento.

La revelación se conoce en medio de la controversia por los chats conocidos dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta, en los que Carranza aparece mencionado por conversaciones relacionadas con procesos que involucraban al entonces jefe de Estado.