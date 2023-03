Adelina Covo reconoce que se reunió con Nicolás Petro y el ministro Germán Umaña: “Jamás me recomendaron para la Cámara de Comercio de Cartagena”

SEMANA: El ministro de Comercio, Germán Umaña, confirmó que se reunió con Nicolás Petro y que el hijo del presidente la presentó a usted porque conocía temas de la Cámara de Comercio de Cartagena. ¿Es cierto?

Adelina Covo (A. C.): A mí nunca me ha recomendado Nicolás Petro para la Cámara de Comercio de Cartagena. No tengo ningún interés de hacer parte de los miembros de la junta de la Cámara de Comercio de Cartagena.

SEMANA: ¿Por qué el ministro la relaciona a usted en el encuentro con Nicolás Petro?

A. C.: La reunión es verdad, pero nunca me recomendaron a mí. Nunca he tenido interés en eso. Es más, yo fui miembro de la junta directiva hace muchos años cuando Ernesto Samper fue presidente, pero la verdad no tengo el tiempo de ir a reuniones. Me gustaría mucho ayudar a mi ciudad, pero sin tener que ir a reuniones, por lo menos presenciales.

SEMANA: ¿Cómo fue esa reunión?

A. C.: Hablamos. Yo le dije al ministro que yo había conocido a su hermano y que había asistido a su sepelio y le hablé hasta de una canción que ese día habían cantado. Fue el 23 de agosto de 2022, en el despacho del ministro Umaña.

SEMANA: ¿Ahí estaba Nicolás?

A. C.: Sí, yo le expuse al ministro una situación que no quiero sacar a flote, era de algo que ocurría en Cartagena. Pero reitero: Nicolás no me propuso ser candidata a la Cámara de Comercio de Cartagena, yo no tengo ningún interés. Nicolás tampoco me propuso ese tema. Nunca.

SEMANA: ¿Quién consiguió la cita?

A. C.: Creo que Nicolás.

SEMANA: ¿Cuál era el objetivo suyo de reunirse con el ministro Umaña?

A. C.: A mí me invitaron a la reunión y yo fui. Aproveché para contarle una serie de cosas sobre Cartagena. ¿Cuánto del comercio exterior del país pasa por Cartagena? Muchísimo. Le puse en conocimiento de muchas situaciones. No puedo exponerlas públicamente porque no tengo pruebas para eso.

Nicolás Petro se reunió con Germán Umaña para recomendar a Adelina Covo, según respondió en un derecho de petición el Ministerio de Industria y Comercio. - Foto: SEMANA, Facebook, Twitter

SEMANA: ¿Quién la invitó a la reunión?

A. C.: Nicolás me invitó para que lo acompañara a la reunión con el ministro Umaña.

SEMANA: ¿Él le dijo para qué se iba a reunir con el ministro?

A. C.: Pero Nicolás no expuso nada en esa reunión, lo que yo vi fue una charla con el ministro. No se habló nada distinto de Cartagena, Barranquilla. Es decir, Nicolás me invitó a una reunión que tenía con el ministro Umaña y a mí me pareció buenísimo llegar y exponer unas situaciones de Cartagena, como lo hice en su momento con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ese encuentro no me lo convocó Nicolás porque yo conozco al exrector de los Andes.

Hildebrando Vélez también se reunió con Nicolás Petro. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

SEMANA: Cuando Nicolás la invita a la reunión, ¿qué le dice?

A. C.: Nicolás y yo somos muy amigos. Él me invitó a la reunión y yo lo acompañé. Él no estaba detrás de nada, él estaba saludando al ministro. Eso fue en agosto. En el Ministerio debe constar cuándo fue.

SEMANA: ¿En esa reunión Nicolás Petro qué habló con el ministro?

A. C.: Nicolás no habló con el ministro nada distinto de Barranquilla. Nada especial. No pidió un puesto, nada que yo haya escuchado y yo estuve todo el tiempo con él cuando estuvo con el ministro. Es más, en la reunión estuvo él, el secretario privado del Ministerio, el ministro y yo.

SEMANA: Conclusión: ¿no es cierto que él la haya recomendado para la Cámara de Comercio de Cartagena?

A. C.: No es cierto, si lo fuera lo diría. ¿Por qué? Porque soy una persona particular y Nicolás es amigo mío. Él sabe muy bien que yo no tenía absolutamente ningún interés en la Cámara de Comercio. También le voy a decir, yo estuve en el apartamento de Nicolás dos veces. Una vez porque yo invité a almorzar a Hildebrando Vélez en agosto, el padre de la ministra de Minas, Irene Vélez. Yo lo conocí a él el día de la posesión, yo estaba interesada en hablarle. Inclusive, me acerqué, la saludé, pero me dio la impresión de que no le quedó presente lo que le había dicho. Entonces, como había tenido oportunidad de hablar con él, lo llamé y lo invité a almorzar porque a nosotros en la costa Caribe nos suben la tarifa de energía todos los meses. Yo le dije a él que quería conversar con la hija sobre las tarifas. La ministra fue muy especial, un día fue a Cartagena y me visitó en mi casa, lo hizo porque fue una cosa completamente lícita.

El escándalo de Nicolás Petro sigue sacudiendo el escenario político del país. - Foto: Autor anónimo

SEMANA: Volvamos a la reunión con Hildebrando Vélez. ¿Qué más pasó?

A. C.: La reunión con él la organicé en un restaurante, pero Nicolás dijo que nos invitaba a su casa. Yo le dije: déjeme ver porque Hildebrando tiene que estar de acuerdo. Yo lo llamé, le pregunté y me respondió que sí. Él llegó. Esa reunión fue en la casa de Nicolás en Bogotá.

SEMANA: ¿Nicolás Petro qué habló en esa reunión con Hildebrando?

A. C.: No, nada, ese día yo lo invité a almorzar con Hildebrando porque como las tarifas de energía eléctrica nos afecta a toda la costa, era bueno habláramos por la problemática en Cartagena y Barranquilla porque son dos empresas distintas. Esa fue la razón. Ese día le dije a Hildebrando que quería conocer a su hija. Y la ministra me vino a visitar a mi casa en una de sus venidas a Cartagena porque ella sabía que le hablaría del tema de las tarifas.

SEMANA: Por último, ¿cómo le ha parecido todo el escándalo contra Nicolás Petro?

A. C.: He estado muy consternada, espero que Nicolás aclare todo eso y salga bien librado. Yo le tengo un gran cariño. Yo soy amiga de mis amigos.