Agarrón en el petrismo por figura de la primera dama: “Jamás había visto a un aliado de un presidente metiéndose así con su esposa”

El debate sobre la figura de la primera dama sigue generando roces en el mundo político. No solo entre sectores opuestos, sino en el mismo petrismo. La actriz Margarita Rosa de Francisco aseguró que no está de acuerdo con esa figura y se sumó a las críticas que ha hecho el representante David Racero sobre el papel que cumplen las primeras damas, incluida Verónica Alcocer .

Eso generó una fuerte respuesta de la gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia, María Antonia Pardo, cercana a Verónica Alcocer, quien defendió la gestión que ella realiza . “Pero es que fíjate, Margarita, que así como no todas las mujeres quieren salir de la casa para ser ejecutivas y prefieren quedarse a hacer la labor más dura y desagradecida, que es el trabajo en el hogar y la crianza de los hijos, hay primeras damas que lo que quieren es hacer trabajo social como gestoras y apoyar a sus maridos. Y eso también está bien ”, aseguró Pardo.

La funcionaria de ProColombia arremetió contra los líderes del Pacto que no están de acuerdo con las funciones de las primeras damas, entre ellas, Alcocer. “Mal hacen Gustavo Bolívar y David Racero atacando a Verónica. Jamás había visto a un aliado de un presidente metiéndose así con su esposa. Esto solo pasa en este gobierno de Gustavo Petro ”.

Racero no se quedó callado y le respondió a la alta funcionaria de ProColombia. “La reflexión que hago va más allá de Verónica. No la ataco a ella, sino a la figura misma de primera dama, por puro principio republicano. Justamente lo que hago es plantear un debate que salga del ataque a la persona y, de paso, del intento de descrédito selectivo hacia Verónica y Petro. Tu comentario evidencia que no entendiste nada”, le contestó Racero a Pardo.