Agarrón entre precandidatos presidenciales del Centro Democrático: no se ponen de acuerdo para elegir al candidato único

El problema de fondo es que Miguel Uribe está proponiendo que el candidato se defina en junio de este año y los demás no están de acuerdo con esa propuesta.

Agregó: “Necesitamos tomar decisiones oportunidad, no hay molestia porque es legítimo que entre los precandidatos haya diferencias y varias propuestas. Tengo la certeza de que los militantes quieren que en este semestre se epa el nombre del candidato para fortalecer y unir al Centro Democrático”.

La senadora Paloma Valencia no ocultó su malestar porque para ella esos asuntos deben ser resueltos al interior del partido y no públicamente, justamente, para evitar que se muestren fisuras de la colectividad. Además, lanzó un duro dardo contra Miguel Uribe.

“La verdad creo que el doctor Miguel Uribe tiene sus ideas, pero es un proceso de un partido al que el doctor Miguel acabó de llegar y ya tenemos una manera de hacer las cosas y unas tradiciones. Le toca entender que el proceso no es contra Petro, es un proceso para elegir un buen presidente y alguien que pueda transformar las realidades del país, que inspire y logre los cambios. Esta no debe ser una coalición en contra de Petro y para ello hay que tener un gran programa político”, dijo la senadora.

Uribe le respondió de inmediato y dijo que no es nuevo en el Centro Democrático y recordó cómo llegó a la colectividad. “En primer lugar esta no es una discusión personal, considero que es un asunto que le sirve al país tener candidato en junio. Tenemos que lograr una propuesta y debo recordar que no soy nuevo en el partido. Yo llegué invitado por el expresidente Álvaro Uribe para encabezar la lista al Senado y fui candidato a la Alcaldía de Bogotá”.