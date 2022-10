Al ritmo de Queen, el Centro Democrático se opone a ‘pupitrazo’ de la reforma tributaria

Desde el Centro Democrático han recurrido a distintas estrategias para evidenciar la falta de debate que consideran se ha presentado en la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria, que se conoció en su totalidad hasta esta semana y que se votó este jueves en el Congreso.

A través de las redes sociales del partido compartieron un video en el que varios de los congresistas aplauden sobre la mesa enviando el mensaje del ‘pupitrazo’, mientras que de fondo suena el ritmo de la icónica canción de Queen, We will rock you.

“¡No al pupitrazo de la reforma tributaria! Es antidemocrático que quieran aumentar los impuestos de los colombianos sin que el Congreso realice un debate serio. Continuaremos defendiendo el sector productivo, empresarial y el bienestar de todos los ciudadanos. Debate a la tributaria”, aseguraron desde el partido de oposición.

En el uribismo vienen denunciando en los últimos días que hubo poco tiempo para discutir el proyecto y por eso consideran que se estaría ‘pupitreando’. Uno de los primeros en hacer esa alerta fue el senador Miguel Uribe Turbay, quien es uno de los ponentes del proyecto y que pidió que haya más tiempo para el debate.

Uribe envió una carta a la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, Katherine Mirada, para que se amplíe el plazo de la discusión una semana más con el objetivo de dar el debate de cara a la ciudadanía, especialmente cuando se hicieron cambios importantes con relación a la propuesta inicial del Gobierno. Sin embargo, su llamado no fue atendido y la iniciativa se votó este jueves.

La misma opinión han tenido otros miembros de la bancada de oposición. “Creo que se puede dar un compás de espera de una semana, donde se puedan digerir las modificaciones, porque los que saben qué cambios hubo son los ponentes y afines al Gobierno que construyeron en el Ministerio de Hacienda la nueva ponencia, pero el resto de congresistas no”, aseguró el representante a la Cámara, Andrés Forero.

La bancada presentó ponencia negativa a la reforma tributaria. Sin embargo, como era de esperarse, fue derrotada por las mayorías del oficialismo.

El Centro Democrático no está de acuerdo con varios puntos que considera podrían ser nocivos para el bolsillo de los colombianos y de muchos de los sectores que han ayudado al crecimiento del país.

Dentro de los puntos en los que tienen reparos están el turístico, el agropecuario, el futuro de las entidades sin ánimo de lucro, entre otros, que consideran que no deberían perder algunos beneficios tributarios con los que cuentan actualmente.

Otro tema que tiene inconforme a la bancada de derecha es que quienes realicen donaciones no tendrían los mismos beneficios. Reclaman que los que hacen ese tipo de aportes apoyan a los más vulnerables y por eso no deberían ser castigados. Asimismo, consideran que una persona que gana 10 millones de pesos no debería ser considerada ‘rica’, lo mismo en el caso de los pensionados por encima de ese valor, ya que es un ahorro del trabajador que hizo durante su vida laboral.

En el Centro Democrático consideran que las personas naturales tendrán una mayor carga tributaria, debido a la unificación para el impuesto de renta. Cuestionaron que se haya bajado el monto para exonerar de tributación a personas que reciben dineros por el fallecimiento de familiares de 12.500 UVT a 3.000.

Desde distintos sectores se han referido a los cambios que tuvo la ponencia a la propuesta inicial, también consideran que se debería ampliar el debate para discutirlos en detalle, a pesar de que resaltan algunos ajustes.

“Todavía hay bastantes puntos que merecen ser discutidos y revisados, pues generan tributación excesiva en ciertas industrias, y que no se alinean con la idea de que Colombia sea un destino atractivo de inversión”, aseguró Luis Orlando Sánchez, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY Colombia, una firma consultora que ha estado al tanto de la discusión en el Congreso.