Miguel Uribe Turbay insiste en su alerta de “pupitrazo”: ahora pide una semana y media más para estudiar la ponencia de la reforma tributaria

Este miércoles, a pocas horas del primer debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso, siguen las quejas por la posibilidad de que se apruebe a “pupitrazo”. El Gobierno dio a conocer la ponencia o texto para comenzar el debate el martes en la noche y se prevé que se debata el próximo jueves, dándole escasas horas a los parlamentarios para que analicen los cambios presentados.

Por esta razón, el senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay le envió una carta a Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, responsable de los tiempos del debate, solicitando que amplíe el plazo para estudiar la ponencia antes del debate.

En principio, el senador le recordó a la congresista, aliada del Gobierno nacional que, cuando era parte de la oposición, también exigía garantías para conocer y discutir a fondo los proyectos de ley.

Carta a Katherine Miranda, presidenta de la comisión tercera de Cámara, responsable de los tiempos del debate de la tributaria.



Le pido respetuosamente que proteja el principio democrático permitiendo el debate y que no sea cómplice ni partícipe del pupitrazo del gobierno Petro. pic.twitter.com/KMPtp3KDuq — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 5, 2022

“Como representante en la legislatura anterior, usted fue vehemente, esa vez en su rol de oposición, en pedir que la deliberación y votación de la última reforma tributaria se discutiera y votara artículo por artículo. Cuestionó a su vez que no se diera el tiempo suficiente para la discusión y estudio del proyecto”, le escribió Uribe Turbay a Miranda.

Incluso, el senador trajo a colación un trino de la representante a la Cámara en 2018, en el que denuncia “pupitrazo” en el debate de la Ley de Financiamiento.

A pupitrazo limpio! Sin discusión de las proposiciones a la ley de financiamiento! Nos retiramos del recinto!!! pic.twitter.com/JymQHfChPF — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 4, 2018

“¡A pupitrazo limpio! ¡Sin discusión de las proposiciones a la Ley de Financiamiento! ¡Nos retiramos del recinto!”, dijo Miranda en diciembre de 2018, expresando que la oposición al gobierno del expresidente Iván Duque estaba en desacuerdo con esa forma de aprobar proyectos.

Frente a este trino, Uribe Turbay le pidió a la congresista que no haga lo mismo con quienes ahora son oposición: “Usted es la responsable de que ese reproche efectuado en 2018 no se repita, la invitamos a no ser partícipe de un atropello al principio democrático y que no permita una discusión de una reforma tributaria de tan gran envergadura, en la coyuntura económica que nos encontramos, a pupitrazo”.

El senador uribista también cita a la Corte Constitucional en su concepto de principio democrático, para el cual el debate es esencial.

“También la convoco para que el tiempo de estudio y discusión sea razonable, la versión de ponencia de Gobierno fue publicada ayer a las 9:00 p. m. y tiene más de 360 páginas. Usted también reprochó en el pasado que la extensión de proyectos de ley no permitía un análisis y estudio riguroso”, agregó Uribe Turbay.

Por esta razón, el senador uribista le pidió a Miranda otorgar “un plazo de al menos una semana” para estudiar la ponencia punto por punto. De esta manera, según Uribe Turbay, se les garantizaría a los colombianos un debate con la profundidad que se requiere.

“De esta manera, apelando al espíritu democrático, que no sea cómplice ni participe del pupitrazo del gobierno Petro y permita iniciar la votación el 18 de octubre, para contar por lo menos con una semana y media para el estudio y la difusión necesaria de este nuevo documento”, pidió Uribe.

Con este plazo solicitado, hasta el lunes 18 de octubre, los parlamentarios contarían con 13 días para estudiar la ponencia. A pesar de los reclamos de la oposición, los presidentes de las comisiones económicas aseguran que han otorgado los espacios necesarios para que se lleve a cabo un debate plural en torno de la reforma tributaria.

Antes de conocerse la carta de Uribe Turbay, la representante Miranda se mostró molesta frente a las alertas por el posible “pupitrazo” en redes sociales: “Me molesta mucho que sean mentirosos e injustos. Hemos estudiado y debatido la reforma tributaria por 2 meses. Se han hecho 4 audiencias públicas en diferentes ciudades, escuchando empresarios, gremios, ciudadanos y academia. Hoy tenemos una reforma tributaria justa y progresiva”, afirmó la congresista.