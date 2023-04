Alcaldía de Bogotá abrió preinscripciones para ‘Parceros 2023′; beneficiarios recibirán $500.000 mensuales

La Secretaría Distrital de Integración Social dio apertura oficial a la preinscripción al servicio social de Parceros por Bogotá 2023. Los jóvenes de 18 a 28 años que residan en Bogotá tendrán la oportunidad de hacer parte de una Ruta Integral de Oportunidades Juveniles.

El programa se fundamenta en la entrega mensual de una Transferencia Monetaria Condicionada de $500.000 por un periodo de 6 meses, posterior a la verificación del cumplimiento por parte del o la joven de las actividades condicionadas establecidas en el marco de la ruta pedagógica del servicio.

Además, los beneficiarios van a tener la oportunidad de acceder a ofertas Distritales de educación, empleabilidad, emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y jurídico.

Los jóvenes recibirán Transferencias Monetarias Condicionadas de 500.000 pesos por seis meses - Foto: Secretaría de Integración Social

“Para las personas, entre los 18 a 28 años, que no se lograron preinscribir en la convocatoria anterior y quieren hacer parte de Parceros por Bogotá, lo podrán hacer ingresando a la App Distrito Joven en www.distritojoven.gov.co o acercándose a una de nuestras Casas de Juventud”, aseguró Óscar Oviedo, subdirector para la Juventud.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López, también se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter. “Más de 2.600 jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar, tener un trabajo de medio tiempo con la Alcaldía, y recibir orientación psicosocial para construir su proyecto de vida”, precisó la mandataria distrital.

Más de 2.600 jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar, tener un trabajo de medio tiempo con la Alcaldía, y recibir orientación psicosocial para construir su proyecto de vida. Aquí 👉 https://t.co/m4lfW5S1f1 pueden consultar si son beneficiarios del programa #ParcerosPorBogotá,… pic.twitter.com/Jb4LBSbU36 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 26, 2023

Este 26 de abril de 2023, ingresarán 2.697 jóvenes que ya fueron seleccionados y formalizados por Parceros por Bogotá para la primera cohorte, a través del convenio con 13 Fondos de Desarrollo Local, tras un presupuesto invertido de $31.047 millones.

“De todo corazón, inscríbanse, háganlo, esto vale la pena, uno cree que somos muchos en esta ciudad y que no me van a llamar, que eso no pasa, pero no, entren y preinscríbanse, mírenme a mí aquí estoy, ya en mi entrevista”, expuso Tatiana Gómez, joven de la localidad de Kennedy, que ya fue formalizada por Parceros por Bogotá y realizará su ingreso al programa.

Es importante señalar que desde su creación en el año 2021 a la fecha se han beneficiado 18.027 jóvenes en el Servicio Social Parceros por Bogotá (en este universo 72 % son mujeres y el 27 % son nombres).

¿Qué es Parceros por Bogotá?

El servicio social Parceros por Bogotá es una apuesta distrital dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años y seis meses, que tiene por objetivo contribuir con la reducción del riesgo social de jóvenes vulnerables a través de su inclusión en dinámicas educativas y sociales, orientación socio ocupacional y formación en habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección de sus derechos mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas, a través de una ruta pedagógica.

Parceros por Bogotá - Foto: Secretaría de Integración Social

Beneficios del programa

Acompañamiento pedagógico y psicosocial.

Curso de agentes comunitarios de prevención.

Actividades de apoyo a servicios de ciudad.

Ruta integral de apoyo juvenil con acceso a ofertas en empleabilidad, educación y emprendimiento.

Transferencia monetaria de 500 mil pesos mensuales por seis meses, condicionados al cumplimiento de la realización de actividades y participación en los espacios programados.

Actividades para el aprovechamiento del tiempo libre.

Requisitos para ser un Parcero por Bogotá

La preinscripción es el primer paso para participar en el Servicio Social Parceros por Bogotá: puede realizarse a través de las Casas de Juventud, de la página web www.distritojoven.gov.co o la APP Distrito Joven. Con los jóvenes que se preinscriben, se realizará la verificación del cumplimiento de dos condiciones: tener entre 18 años y 28 años y 6 meses y residir en Bogotá.

Parceros por Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Con los jóvenes que cumplan con las dos condiciones mencionadas, se realizará la fase de priorización y selección, en la cual se analizan las situaciones de vulnerabilidad y riesgo; de esta manera se selecciona al grupo de jóvenes que continuará en el proceso de vinculación al Servicio Social Parceros por Bogotá.

Los jóvenes seleccionados accederán a la fase de vinculación, con la aplicación del instrumento psicosocial y la firma de acuerdo de compromiso y acuerdo de convivencia. Posteriormente, conocerán las características y las responsabilidades de ser Parcero por Bogotá y formalizarán su participación: es un punto fundamental conocer que la entrega mensual de la transferencia monetaria condicionada de $500.000 durante seis meses requiere el cumplimiento de las actividades condicionadas.