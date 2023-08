Alejandro Gaviria responde al ataque de Alfredo Saade: “Despreciable fue haber orquestado una campaña de desprestigio”

“Alejandro Gaviria es un ser despreciable. De haber sabido no lo hubiera saludado la última vez. Es hora de que el presidente Gustavo Petro se rodee de gente que le duela Colombia, que ame el gobierno del cambio. Ya basta de tanta mano extendida sin garrote”, publicó el activista del petrismo en Twitter.

“En el libro, Alejandro Gaviria no baja al presidente de justiciero básico, narcisista, demagogo, se refiere a sus discursos como soliloquios. Desde un auto referido pedestal moral, califica a los presidentes Petro y AMLO como idólatras de sí mismos”, publicó la exministra en Twitter.

Las 7 demoledoras frases de Alejandro Gaviria en su nuevo libro sobre Gustavo Petro: “Para gobernar, no basta con la voluntad y el teatro”

1. “Para gobernar no basta con la voluntad y el teatro”

“Ya al final de su mandato (como alcalde), Petro anunció la reapertura del hospital San de Juan de Dios, que llevaba varias décadas cerrado, asediado por problemas legales, sindicatos voraces, deudas impagables y la indiferencia de muchos gobiernos. Con tal propósito, con el fin de anunciar la buena noticia, organizó un evento al que asistieron el presidente Juan Manuel Santos y buena parte de la comunidad médica, sobre todo muchos de sus miembros más honorables, que se sentían reivindicados por la reapertura. Había ese día un sentimiento mezclado de justicia y nostalgia, una felicidad por el fin de una historia ignominiosa y una gran expectativa por el nuevo comienzo. Estuve allí y me di cuenta casi de inmediato de que el evento de reapertura era un evento mediático: era más el anuncio de una intención que la constatación de un hecho real o un cambio significativo. Asistimos, podría decirse, a una puesta en escena, a una manipulación de las emociones basada en símbolos. La literatura fantástica está llena de construcciones retóricas que intentan sustituir al mundo real, pero la política pública es otro cuento. Ese día inauguramos una fachada y unos cuantos consultorios que fueron cerrados prontamente. Varios años después, el Hospital San Juan de Dios no ha entrado todavía en funcionamiento. Para gobernar, no basta con la voluntad y el teatro”.