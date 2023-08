Alejandro Gaviria vuelve a arremeter contra el Gobierno Petro: “Iban a destruir el sistema de salud. Varios ministros, con argumentos y cifras, nos opusimos”

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, no esconde lo que piensa del Gobierno de Gustavo Petro al que perteneció durante los primeros siete meses.

Recordó “que iban a destruir el sistema de salud (sin transición ni alternativas plausibles). Varios ministros, con argumentos y cifras, nos opusimos a esa destrucción. El cambio, en ese caso, no era el cambio, era una involución. Y la inclusión, una farsa”.

Gaviria se refiere a la controvertida reforma a la salud que redactó la entonces ministra Carolina Corcho y cuyo contenido él no aceptó.

Además, Gaviria dijo que quieren convertir el sistema de salud en un “botín político”. Sin embargo, aclaró “que no van a poder porque el país ya se dio cuenta”.

Aunque dicha reforma aún está para estudio en el Congreso, especialmente en la plenaria de la Cámara de Representantes que deberá estudiarla en este segundo semestre de 2023, no tiene las líneas gruesas que plasmó la entonces ministra Carolina Corcho. Aun así, Alejandro Gaviria no está de acuerdo con dicho contenido y lo más probable es que su voz se haga sentir durante el estudio de la iniciativa.

“Este no es un libro contra el presidente Petro, a quien yo le tengo un aprecio personal si se quiere, no es un libro de chismes, como han dicho, no es un libro que cuente un tema personal ni ninguna infidencia, es un libro sobre mis reflexiones sobre eso. Si uno quiere hacer el cambio, ¿cuáles son las posibilidades y cuáles son las dificultades? Y es un libro también que plantea –lo voy a decir de esta manera– un desencuentro de personalidades políticas y de la forma como uno debe tener continuidad o ruptura, a la hora de implementar las políticas públicas”, aclaró Gaviria en el programa Vicky en SEMANA.