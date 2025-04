El exfuncionario sostuvo que esto lo confirmó durante una visita que hizo el máximo mandatario a la ciudad de París. Según comentó, Petro estuvo dos días “desaparecido” y no hubo ningún rastro de él.

Por lo mismo, aseguró que lo dicho por Leyva es una versión muy “lejana y especulativa”, pues no hubo nada parecido.

“Yo me veo con el presidente el domingo en la mañana y él nos comenta que tuvo una agenda privada con la familia . (...) Él nos comenta simplemente por generosidad”, señaló.

No obstante, Prada remarcó que no conoce mayores detalles acerca de esa agenda privada. “Estoy totalmente lejano y no controlo esos movimientos”, indicó.