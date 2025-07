Alfredo Saade defiende, en vivo, a Petro por insultos desde Estados Unidos: hizo advertencia a congresistas

El funcionario explicó que por el momento no se ha hecho oficial la decisión de los norteamericanos de quitarles la visa a integrantes del Gobierno Petro, aunque dejó en claro que sí han llegado muchas informaciones en ese sentido.

“Hay comentarios sobre la idea de retirar algunas visas a personas que habían pertenecido al M-19, pero hasta esta madrugada no se ha oficializado nada ”, comentó.

Saade confirmó que por ahora no se ha reunido con la canciller saliente, Laura Sarabia, en medio de la crisis diplomática que hay entre las dos naciones.

En ese sentido, advirtió que desde tierras norteamericanas no se estaba haciendo esto, en referencia a los duros señalamientos que han hecho algunos congresistas en contra de Petro. “ Cada país debe tener respeto a la democracia y las decisiones que se tomen internamente ”, señaló.

“No es posible que congresistas latinos en los Estados Unidos maltraten al presidente de la República de Colombia , porque es que Petro es el presidente de todos los colombianos, así algunos digan que no los representa”, añadió.

“Las relaciones no están rotas como han querido mostrar, nosotros tenemos la firme convicción de que con el respeto todo va a continuar muy bien. Somos países que durante muchos años hemos trabajado, por lo que creo que este bache no va a ser un impedimento. Petro es una persona que le gusta mantener las relaciones, pero basadas en el respeto y no de rodillas”, explicó.