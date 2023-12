Algunos gobernadores electos “no afines” al Gobierno quedaron ‘molestos’ tras reunión con Petro: “No se abordó el tema de seguridad”

“Yo sentí que lo que no solamente planteé yo, sino muchos de mis compañeros no tuvo respuesta. Este fue un primer diálogo, es el primer camino de trabajar en línea institucional con todo lo que exige la población colombiana y pues ojalá en los próximos encuentros eso pueda tomar lugar” , sostuvo Rendón.

“Tener más pie de fuerza policial, no solo en Antioquia y no en cualquier rincón del país. Eso no se tocó, tampoco la necesidad de buscar alternativas para terminar nuestras vidas de cuarta generación y no se planteó nada de la petición que hicimos de prorrogar la delegación minera que necesita el departamento entre otras cosas porque le sirve más a la misma nación tener eso en cabeza del departamento y no centralizado como tantas funciones que tiene el gobierno nacional que no se hacen de la mejor manera”, anotó.