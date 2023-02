Alianza Verde tiene “preocupaciones” frente a las reformas del Gobierno Petro: estas son sus líneas rojas

Este viernes terminó el retiro espiritual de la Alianza Verde, en el cual se socializó la agenda legislativa del Gobierno nacional y se planificó la organización del partido de cara a las elecciones de octubre de este año. Entre otras cosas, la colectividad se puso de acuerdo sobre “preocupaciones” dentro de las reformas que presentará el Gobierno.

Al encuentro asistieron 21 congresistas de la bancada, copresidentes y directivos, quienes se enfocaron en el fortalecimiento de la colectividad. De acuerdo con el comunicado con conclusiones, esperan “crecer en alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas” en las próximas elecciones.

A su vez, asistieron al encuentro varios ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos Alfonso Prada, ministro del Interior; Susana Muhamad, ministra de Ambiente (por Zoom), y Carolina Corcho, ministra de Salud. En representación de las carteras intervinieron los viceministros de Justicia, Trabajo, Ambiente, Transporte, y Minas y Energía.

Carolina Corcho, ministra de Salud, junto a los copresidentes de la Alianza Verde. - Foto: Alianza Verde

Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería; Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, y Camilo Acero, subdirector de Planeación Nacional, también hicieron presencia.

Después de tres días, decidieron respaldar el Plan Nacional de Desarrollo. “Participamos con entusiasmo en los diálogos regionales y velaremos por la inclusión efectiva de los retos y necesidades de los departamentos expresadas por la ciudadanía”, dice el comunicado.

Sin embargo, manifestaron a cada vocero sectorial del Gobierno nacional sus preocupaciones sobre la reforma a la salud, reforma política, reforma a la justicia y al Sistema Nacional Ambiental.

Como muchos sectores, la Alianza Verde se preocupa por la posible eliminación de las EPS, lo cual acabaría con el aseguramiento del actual sistema. A su vez, reitera su oposición a las listas cerradas y, tal como la alcaldesa Claudia López, no ven con buenos ojos la excarcelación masiva de reclusos para aligerar el hacinamiento. Por otro lado, la colectividad insiste en una transformación estructural contra la corrupción en las CAR.

“Cuando se conozcan los textos de los proyectos de ley, de las reformas sociales, podremos aportar observaciones, retroalimentación y todos los ajustes necesarios para que sirvan para resolver las necesidades más apremiantes para los colombianos y colombianas”, se lee en el comunicado, leído por el senador Ariel Ávila tras culminar el encuentro.

Fuego amigo en la Alianza Verde por el Metro de Bogotá

Este viernes, después de tres días de retiro espiritual, la Alianza Verde emergió con un comunicado en respaldo a la alcaldesa Claudia López en medio de su discrepancia con el Gobierno nacional por el Metro de Bogotá. De acuerdo con la postura institucional, Gustavo Petro “obstruye” a la mandataria por el “dolor” que siente al recordar un acto similar durante su administración en la capital del país.

Esto, para los parlamentarios más cercanos al Gobierno en la Alianza Verde, es una ofensa para el presidente y solo representa un sector del partido liderado por la senadora Angélica Lozano, quien también es esposa de la alcaldesa.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Rechazamos el comunicado del partido verde, el cual no representa a la totalidad del partido, solamente al sector de Angélica Lozano y es profundamente ofensivo con el presidente Gustavo Petro. ¡Respeten, señoras! El presidente no actúa por dolor y nosotros no apoyamos a Claudia”, publicó la representante en Twitter.

A su vez, el senador Inti Asprilla también rechazó el comunicado, calificándolo de “abusivo y mentiroso”.

“El comunicado a nombre de la Alianza Verde que anda circulando insistiendo en la defensa del metro elevado y atacando la posición legítima del presidente Gustavo Petro, es abusivo y mentiroso, fiel al estilo de quienes hicieron todo para que él no fuera presidente durante años”, manifestó el senador en Twitter.

Por otro lado, Santiago Osorio, representante por el departamento de Caldas, también le atribuyó el comunicado a Angélica Lozano, usando adjetivos similares a los que empleó el senador.

“De manera abusiva y mentirosa, el sector de Angélica Lozano saca un comunicado que no representa la totalidad del Verde. Desde anoche muchos nos apartamos de respaldar un metro elevado porque, como Gustavo Petro, consideramos que Bogotá debe tener un metro que le sirva a la ciudad”, señaló en la red social.

El comunicado fue difundido por el mismo partido, pero la reacción de algunos congresistas causó que la colectividad se retractara y asegurara que no existe un pronunciamiento con respecto al Metro de Bogotá. Sin embargo, congresistas como Catherine Juvinao difundieron el documento, exacerbando la reacción negativa de sus copartidarios.

El comunicado, que causó polémica, inicia con una frase haciendo alusión a uno de sus más importantes líderes: “Los recursos públicos son sagrados, nos enseñó el profesor Antanas Mockus”.

Luego, habla de lo cerca que está la alcaldesa Claudia López de abrir la licitación del metro subterráneo a Suba y Engativá. Además, rechazan que el ministro de Transporte haya sugerido que el Gobierno paralizaría esta y otras obras: “¡Desarrollo y calidad de vida para diez millones de personas!”.

El punto sensible del comunicado radica en que la Alianza Verde habla del “dolor” del presidente Gustavo Petro por obstrucciones del Gobierno cuando era alcalde de Bogotá.

Katherine Miranda arremete contra Angélica Lozano. - Foto: SEMANA

“Entendemos y compartimos el dolor del presidente Petro porque él como alcalde vivió en carne propia la obstrucción desde el Gobierno nacional y de su sucesor en la Alcaldía, quienes irrespetaron los procesos de diseño del metro que adelantó el alcalde Petro. Con esa actuación afectaron a Bogotá y a la gestión del entonces alcalde. ¡Esa historia no puede repetirse!”, se lee en el comunicado que la Alianza Verde retractó.

Finalmente, manifiestan que el entendimiento entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá “es posible”.

“Nosotros como partido apoyamos, votamos, elegimos y acompañamos en la coalición del congreso al Gobierno nacional. Optamos por el cambio que lideran el presidente Petro y Francia Márquez, confiamos en ellos y sabemos que podemos llegar a soluciones”, dice el documento.

Como conclusión, el comunicado asegura que sienten “orgullo” por la alcaldesa, “quien eligió construir sobre lo construido en beneficio de Bogotá”.