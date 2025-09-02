Suscribirse

Política

Alistan propuesta para el presidente Petro sobre Venezuela: podría recibir ayuda de Estados Unidos e Israel

El Centro Democrático, a través de su bancada en la Cámara de Representantes, impulsa una iniciativa que compromete la seguridad del país.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 11:47 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 22 de agosto de 2025 en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto de Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes radicó una proposición este 2 de septiembre para que se inste al presidente Gustavo Petro a reconocer y declarar como organización narcotraficante al Cartel de los Soles, una estructura ilegal vinculada con el régimen de Nicolás Maduro, cuya existencia ha sido negada por el mismo jefe de Estado colombiano.

En primer lugar, el documento se plantea que el Congreso de la República declare públicamente a este grupo criminal como “una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la nación y de la región”. Con este paso, se llamaría al Gobierno Nacional a hacer lo mismo.

Contexto: Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles: revelador documento de agencias de inteligencia

Así quedó reseñado en la proposición: “El Congreso exhorta al Gobierno para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante trasnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos de los colombianos”.

Aunque el presidente Petro ha manifestado públicamente que no existe este cartel, Estados Unidos tiene amplia evidencia de que la red criminal estaría influenciada por la dictadura de Maduro, responsables de delitos asociados al narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal, entre otros fenómenos criminales que se extienden por la región.

Para los legisladores, “su alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las Farc ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan a líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas. La presencia de estas redes en la frontera ha convertido a nuestras comunidades en víctimas permanentes”.

En dado caso de que el Gobierno Petro acepte esta proposición, habría varias ventajas, según los promotores de la iniciativa: cooperación internacional para su persecución, pedir apoyo de Estados Unidos e Israel en la lucha contra el crimen organizado, reforzar la seguridad fronteriza y proteger los derechos fundamentales de las personas que estarían expuestas a estas amenazas.

Contexto: Marco Rubio habló sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

Los congresistas que firmaron esta iniciativa afirmaron que no se trataría de un riesgo imaginario: “El Cartel de los Soles no es un cartel de ficción o novelas. Es un actor criminal trasnacional que amenaza directamente la libertad, la paz y la tranquilidad de cada familia colombiana. Exhortamos al Gobierno a que, con firmeza, claridad y sentido de responsabilidad histórica, adelante los actos diplomáticos, jurídicos y de seguridad necesarios para reconocer y enfrentar esta amenaza”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sebastián Caicedo se alejó de las pantallas; esta es la inesperada razón y la propuesta que rechazó

2. Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

3. Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

4. “El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

5. Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PresidenteVenezuelaEstados UnidosIsrael

Noticias Destacadas

.

“El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

Redacción Semana
César Gaviria y Gustavo Petro.

César Gaviria pide a Gustavo Petro que retire la polémica reforma tributaria, aplique austeridad y acabe con la corrupción de su Gobierno

Redacción Semana
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.

CNE habilita a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda para votar en la elección del magistrado de la Corte Constitucional

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.