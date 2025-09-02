Alistan propuesta para el presidente Petro sobre Venezuela: podría recibir ayuda de Estados Unidos e Israel

La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes radicó una proposición este 2 de septiembre para que se inste al presidente Gustavo Petro a reconocer y declarar como organización narcotraficante al Cartel de los Soles, una estructura ilegal vinculada con el régimen de Nicolás Maduro, cuya existencia ha sido negada por el mismo jefe de Estado colombiano.

En primer lugar, el documento se plantea que el Congreso de la República declare públicamente a este grupo criminal como “una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la nación y de la región”. Con este paso, se llamaría al Gobierno Nacional a hacer lo mismo.

Así quedó reseñado en la proposición: “El Congreso exhorta al Gobierno para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante trasnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos de los colombianos”.

Aunque el presidente Petro ha manifestado públicamente que no existe este cartel, Estados Unidos tiene amplia evidencia de que la red criminal estaría influenciada por la dictadura de Maduro, responsables de delitos asociados al narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal, entre otros fenómenos criminales que se extienden por la región.

Como bancada del @CeDemocratico, firmamos proposición para que el gobierno nacional declare al Cártel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista. No más contemplación con la dictadura venezolana y los grupos criminales. Con determinación se deben atacar y acabar. pic.twitter.com/qa5pNPnB14 — Jhon Jairo Berrío López (@jberriolopez) September 2, 2025

Para los legisladores, “su alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las Farc ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan a líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas. La presencia de estas redes en la frontera ha convertido a nuestras comunidades en víctimas permanentes”.

En dado caso de que el Gobierno Petro acepte esta proposición, habría varias ventajas, según los promotores de la iniciativa: cooperación internacional para su persecución, pedir apoyo de Estados Unidos e Israel en la lucha contra el crimen organizado, reforzar la seguridad fronteriza y proteger los derechos fundamentales de las personas que estarían expuestas a estas amenazas.