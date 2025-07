Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda y lo califica como el “perfecto camarada de las Farc”

Señaló que “la frialdad calumniadora de Cepeda me ha acusado de no haber extraditado a Julián Bolívar ni a Freddy Rendón Herrera, el Alemán, por intereses personales”, a lo que resalto de manera enfática que “miente”, ya que “en el gobierno Santos la Corte autorizó la extradición de Julián Bolívar y el gobierno no lo envió. Al final de mi gobierno la Corte desautorizó la extradición de Freddy Rendón Herrera, el Alemán ”.

Además, indicó que el congresista “irrespetó a dos fiscales que yo no conocía y que solicitaron preclusión en mi favor. Uno de ellos compulsó a Cepeda por soborno de testigos. El Tribunal de Bogotá no negó la preclusión de manera absoluta, pidió más pruebas, cuya práctica me favoreció, sin embargo, otro fiscal nombrado y promovido por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre cuando ejercía como Fiscal General, me acusó con clara violación del conflicto de interés”.