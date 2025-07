Álvaro Uribe, ¿condenado o absuelto? Así será el efecto político del fallo de cara a las elecciones del 2026

Si es adverso, la estrategia cambia . Álvaro Uribe se dirigirá a los colombianos y anunciará que respeta a la Justicia, a la jueza y explicará por qué no comparte la decisión. No llamará al bloqueo institucional, tampoco a la agresividad ni les pedirá a los ciudadanos tomarse las calles, como acostumbra a hacerlo Gustavo Petro ante cada derrota judicial. Lo más probable es que los ciudadanos salgan de forma orgánica a manifestar su respaldo al expresidente.

En cualquiera de los dos escenarios, Uribe no detendrá su rol en la campaña política de cara a 2026. En el Centro Democrático le apuntan a que, si la jueza condena al expresidente en primera instancia, no hay razón para decretar una medida intramural. Se ha defendido en libertad, no ha salido de Colombia, está enseñado a ponerles el pecho a los problemas y los delitos no dan para ese escenario.