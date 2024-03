Álvaro Uribe fue enfático frente a la amenaza de Gustavo Petro: “La inestabilidad constitucional impide echar raíces sólidas de progreso”

Revuelo ha causado en las últimas horas el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes desde Cali, donde amenazó con convocar una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban las reformas sociales que presentó su Gobierno al Congreso de la República.

María Fernanda Cabal saca a relucir video cuando Petro juró no convocar una asamblea constituyente: “mentiroso izquierdista radical”

Además, resaltó que “ los ajustes, sean Constitucionales, legales, administrativos, que son la savia vital de la democracia, no pueden ser remplazados por el ultimátum de imposición o destrucción . Los jóvenes no necesitan incertidumbres constitucionales”.

El exministro del Interior, Daniel Palacios, dijo: “Así no es, Gustavo Petro. No es a través del sometimiento de las instituciones a su capricho. Le recordamos que el Congreso también fue electo por el pueblo y que su elección como Presidente no es un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana”.