Álvaro Uribe habla de las “rascas” de Gustavo Petro, le recomienda “desenguayabar” y le dice que se aburriría en su casa donde ofrecen tinto

El expresidente Álvaro Uribe volvió a chocar con Gustavo Petro en la mañana de este lunes, 1.º de diciembre.

Uribe le respondió al hoy jefe de Estado, quien se dedicó a cuestionarlo durante la madrugada en su red social X. Incluso, Petro afirmó que el principal líder del Centro Democrático “emborrachó” a un diplomático norteamericano en su finca en Rionegro.

“Yo no me alío con narcos, pero tú sí, Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la Casa Blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia, que no habla con Donald Trump sino con Marco Rubio”, dijo Petro.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro | Foto: Colprensa/Presidencia

Según él, “lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles. Tu alianza con los narcoparamilitares mató a decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora; dejaste que mataran un pedazo de Colombia. Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea. Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido; democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. Schifos en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo”.

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

Uribe, sobre las 6:20 a. m., le respondió a Petro: “Presidente, pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’; debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe”.

Según el exmandatario, Gustavo Petro “se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.

Este enfrentamiento empezó cuando el Centro Democrático, el partido que lidera Álvaro Uribe, escribió en sus redes sociales un mensaje de reclamo a Gustavo Petro.

“El presidente Gustavo Petro y su candidato (Iván Cepeda) le deben respuestas al país. Han sido aliados de la narcodictadura de Nicolás Maduro, responsables del desastre en salud y del éxodo de miles de jóvenes al exterior”, afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

Y añadió: “Presidente Petro, usted y su candidato Cepeda mienten: durante el gobierno de Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 hombres entre paramilitares y guerrilleros, y 1.200 criminales fueron extraditados por narcotráfico. Dato mata relato”.

Uribe habló en un conversatorio con sus precandidatos a la presidencia y lanzó críticas contra Iván Cepeda. “El candidato del petrismo quiere embaucar al pueblo con mentiras”, manifestó.