Política
Álvaro Uribe habla de las “rascas” de Gustavo Petro, le recomienda “desenguayabar” y le dice que se aburriría en su casa donde ofrecen tinto
Petro arremetió contra Uribe y lo señaló de “emborrachar” a un funcionario diplomático en su hacienda en Rionegro.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a chocar con Gustavo Petro en la mañana de este lunes, 1.º de diciembre.
Uribe le respondió al hoy jefe de Estado, quien se dedicó a cuestionarlo durante la madrugada en su red social X. Incluso, Petro afirmó que el principal líder del Centro Democrático “emborrachó” a un diplomático norteamericano en su finca en Rionegro.
“Yo no me alío con narcos, pero tú sí, Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la Casa Blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia, que no habla con Donald Trump sino con Marco Rubio”, dijo Petro.
Según él, “lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles. Tu alianza con los narcoparamilitares mató a decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora; dejaste que mataran un pedazo de Colombia. Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea. Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido; democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. Schifos en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo”.
Uribe, sobre las 6:20 a. m., le respondió a Petro: “Presidente, pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’; debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe”.
Según el exmandatario, Gustavo Petro “se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.
Este enfrentamiento empezó cuando el Centro Democrático, el partido que lidera Álvaro Uribe, escribió en sus redes sociales un mensaje de reclamo a Gustavo Petro.
“El presidente Gustavo Petro y su candidato (Iván Cepeda) le deben respuestas al país. Han sido aliados de la narcodictadura de Nicolás Maduro, responsables del desastre en salud y del éxodo de miles de jóvenes al exterior”, afirmó.
Y añadió: “Presidente Petro, usted y su candidato Cepeda mienten: durante el gobierno de Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 hombres entre paramilitares y guerrilleros, y 1.200 criminales fueron extraditados por narcotráfico. Dato mata relato”.
Uribe habló en un conversatorio con sus precandidatos a la presidencia y lanzó críticas contra Iván Cepeda. “El candidato del petrismo quiere embaucar al pueblo con mentiras”, manifestó.
Y los señaló de ser “los mayores aliados de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.