Álvaro Uribe le responde duro a Gustavo Bolívar tras lo dicho por el candidato en el debate de SEMANA

Mis impuestos 1.En el debate de Semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de No Pagar Impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha; 8.Bogotá debería elegir un… pic.twitter.com/evbrAr5huA

“Tengo una carga impositiva alta”, aseveró, al explicar que, desde que empezó a trabajar, fue acumulando una “pequeña fortuna” por cuenta de sus trabajos de venta en calle, su trabajo como libretista y fabricando gorras. “Tengo una carga impositiva alta porque trabajo desde hace años e hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar impuestos. Me retiré a hacer dos novelas y pude pagar mis deudas. Lo que les puedo decir es que el sueldo lo donaré, vivo de las regalías de derecho de autor y de mis novelas. No he tenido contratos ni nada con el Estado y eso me hace orgulloso”, indicó.