Álvaro Uribe llama a no caer en provocaciones de Petro, tras convocar a movilización: “Quiere manejar a Colombia como amenaza de violencia”

El expresidente Álvaro Uribe no oculta su preocupación por el contundente llamado a la movilización que hizo el presidente Gustavo Petro la semana anterior desde Barranquilla.

Al líder de la Política de Seguridad Democrática le angustió el anuncio del Gobierno que apunta a que la consulta popular no se tramitará en frío y, al contrario, se delegó el papel de dirigente popular a la Coordinadora Nacional de Movimiento y a las organizaciones para que dirijan las acciones que el pueblo deba tomar.

Uno de los anuncios que Petro hizo desde Barranquilla a quienes se manifiesten en las calles es a no atacar los bienes de la clase media.

“Entonces, ¿los bienes de los otros, de los que quedaron por fuera de ese discurso? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con quienes no quedaron en el grupo de los protegidos? ¿Qué nos toca hacer? Pensemos”, reflexionó el exmandatario.

“Nuestro llamado es a no caer en las provocaciones del presidente Gustavo Petro, en no responder a sus amenazas con actitudes de confrontación de hecho. El Presidente Petro llamó en Barranquilla a no destruir unos bienes, lo que implica la autorización para que se destruyan otros. Frente a esta apología presidencial del crimen, el único camino es el apego a la Constitución, a la ley, a las Fuerzas Armadas y a la Justicia”, afirmó.